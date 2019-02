Rugby – Dal Top12 al Guinness Pro14 | il palinsesto ovale del weekend

Rugby – Sei Nazioni - le sensazioni di O’Shea e Ghiraldini dopo la sconfitta subita dall’Italia contro l’Irlanda : Il ct e il capitano Ghiraldini hanno commentato il match giocato dagli azzurri contro l’Irlanda Il CT azzurro Conor O’Shea insieme al capitano Leonardo Ghiraldini si sono ritrovati nella sala stampa dello stadio Olimpico nel post partita per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. “Come ho detto al termine della partita sono orgoglioso di questo gruppo al termine di una partita come questa” le parole del CT azzurro ...

Rugby - l'Italia sfida l'Irlanda di Johnny l'infallibile Diretta dalle 16 : Mettiamo le mani avanti? Sì, e anche i piedi, infallibili, di Johnny Sexton, 33 anni il mediano di apertura irlandese, il migliore del mondo: se parte titolare non perde mai grazie a drop micidiali e ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2019 : la Francia travolge la Scozia 41-10 - transalpine a un punto dall’Italia capolista : La Francia ha sconfitto la Scozia per 41-10 nel match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di Rugby femminile, a Lille le transalpine hanno dominato l’incontro in lungo e in largo salendo così al secondo posto in classifica a un solo punto dall’Italia che si sta godendo una notte al comando del prestigioso torneo in attesa della sfida tra Inghilterra e Galles. Le gallette hanno siglato due mete non trasformate nei primi ...

Dal Rugby alla Juventus - alla scoperta di Ramsey : TORINO - Il televisore appeso al muro, appena a lato del bancone del Red Kite Pub, è sempre lo stesso. Non avrà l'alta definizione, ma - diamine - la partita di rugby si vede bene comunque. Come ...

Parma-Mantova - il Rugby unisce il patrimonio dell’Umanità Unesco : dalla città ducale a quella virgiliana passando per Sabbioneta : Parma-Mantova, non solo Rugby! Iniziative culturali, visite guidate e sconti per sportivi e appassionati d’arte: info e dettagli sugli eventi del 16 febbraio Rugby, lo sport che unisce è lo slogan che contraddistingue la franchigia federale delle Zebre sin dalla sua fondazione nel 2012 con l’obiettivo di partecipare ai due tornei internazionali del Guinness PRO14 e delle coppe europee. Unione che non è solo recepita dai club di base ...

Rugby - Sei Nazioni U20 – Italia sconfitta dal Galles : gli azzurri cedono 12-42 : Italia sconfitta dal Galles davanti ai 3700 dello stadio Martelli di Mantova nella seconda sfida del Guinness Sei Nazioni U20 All’interno del calendario degli eventi di “Mantova città europea dello sport 2019” gli azzurrini sono scesi in campo allo Stadio Martelli di Mantova nel secondo turno del Sei Nazioni Under 20. Dopo aver battuto la Scozia a Netherdale 9 giorni fa, il XV di coach Roselli –coadiuvato dal mantovano Moretti- ha ...

Rugby - Sei Nazioni : l'Italia sconfitta in casa dal Galles per 26-15 : L' Italia perde in casa contro il Galles la seconda partita di questa edizione del Sei Nazioni . Gli ospiti si portano sullo 0-12 con quattro punizioni messe a segno da Biggar. Steyn cerca di scuotere ...

Rugby - Sei Nazioni - Parisse : 'Oggi a testa alta all'attacco del Galles' Diretta dalla 17.45 : 'Loro, i gallesi, ne hanno cambiati 10 rispetto alla squadra che ha espugnato Parigi? Non è che me ne importi più di tanto, noi pensiamo al nostro piano di gioco', dice sereno Sergio Parisse dopo aver ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. Serve un miracolo - ripartire dal finale di partita con la Scozia : Inutile dirlo, Serve un miracolo per riuscire a portare a casa punti: secondo appuntamento per quanto riguarda il Sei Nazioni di Rugby 2019, torna in campo la Nazionale italiana che va in scena nella propria casa, lo Stadio Olimpico di Roma. Per la prima volta in stagione gli azzurri saranno impegnati davanti al pubblico amico: l’obiettivo è quello di provare a farlo esaltare, anche se l’avversario è di quelli durissimi. Domani nella ...

Rugby a 7 - la lista degli azzurri convocati dal ct Vilk per il raduno di Parma : Il raduno si svolgerà da domenica 10 a mercoledì 13 febbraio, questa la lista degli atleti convocati da Vilk Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven maschile, ha ufficializzato la lista dei diciotto atleti convocati per il raduno di Parma in calendario da domenica 10 a mercoledì 13 febbraio. Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italseven all’attività internazionale e il raduno in esame sarà molto utile allo staff ...

Rugby – Dalla Scozia - alla Scozia - il Sei Nazioni di Giampiero “Ciccio” De Carli : Rugby – Sei Nazioni: sabato 2 febbraio alle 14.15 locali, l’Italia giocherà in casa della Scozia Dalla Scozia, alla Scozia. Quella che prenderà il via sabato 2 febbraio alle 14.15 locali (15.15 italiane con diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre a partire dalle 14.35) sarà la ventesima edizione del Sei Nazioni per la Nazionale Italiana Rugby che nella prima serata odierna partirà alla volta della Scozia dove ...

Rugby femminile – Sei Nazioni : Italia pronta al debutto con la Scozia. le 23 azzurre scelte dal ct Di Giandomenico : A guidare la formazione quest’anno sarà Manuela Furlan che, nel ruolo di Capitano, ha esordito in occasione dei Test Match autunnali Andrea Di Giandomenico, Head Coach dell’Italdonne, ha scelto le ventitré azzurre per il match d’esordio nell’edizione 2019 del Torneo femminile delle Sei Nazioni. Le azzurre sono attese dalla Scozia allo Scotsoun Stadium di Glagow, venerdì 1° febbraio (calcio d’inizio ore 20.35 Italiane, differita Eurosport 2 ...