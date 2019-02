Rosa Perrotta all’inizio della gravidanza non mi sentivo pronta a diventare mamma

(Di giovedì 28 febbraio 2019) In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”ha raccontato:” Ricordo che mi ero messa a piangere, non mi, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui. Devo dire, però, che Pietro è stato bravo a rassicurarmi.”. La reazione disubito non è stata di gioia perché ovviamante, non si è sentiva all’altezza di un compito così importante come quello di crescere un figlio, però il fidanzato Pietro ha avuto un ruolo fondamentale. Oggi la coppia si sta godendo questo momento così importante e oltre all’arrivo di un figlio,è impegnata con i preparativi del matrimonio e con le prime decisioni importanti come quella di trasferirsi a Milano una volta nato il bambino: “Andremo a vivere a Milano, il posto migliore per crescere un figlio, almeno credo… La data del matrimonio sarebbe il 7 giugno ma io sarò di 8 mesi… Dipenderà dalla mia.”ha anche svelato i nomi che, insieme a Pietro, ha scelto per il nascituro: Domenico, in caso di un maschietto, e Cleopatra, se dovesse essere una femminuccia. Il nome Cleopatra non passa inosservato eha svelato il motivo di questa scelta:”E’ il nome di una regina indipendente.”

