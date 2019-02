Ronaldo-Manchester United | cosa c’è di vero | cosa c’è di falso!

Ronaldo-Manchester United - vero o falso? Tutta la verità in vista di giugno : RONALDO MANCHESTER United- Un accostamento di mercato nato nelle ultime ore, il quale starebbe spaventando i tifosi della Juventus in vista di giugno. Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare già i bianconeri e far ritorno in Inghilterra sponda United? vero o falso? Facile rispondere, tra l’altro con pochi dubbi e pochi giri di parole: tutto falso. Il […] More

"Il Manchester United su Cristiano Ronaldo" : pronta offerta monstre? : Sarà stata la delusione per la sconfitta del Wanda, con tanto di mano aperta a cinque dita - tante quante le Champions League vinte in carriera - per provocare i tifosi dell'Atletico Madrid. Ma la notizia pubblicata dal giornale sportivo spagnolo Don Balon sul possibile addio alla Juve di Cristiano Ronaldo a fine anno, è arrivata poco tempo dopo il rovescio bianconero di mercoledì scorso.Cr7 via da Torino a campionato concluso e - si augurano i ...

Ronaldo-Manchester United - clamoroso dalla Spagna : assalto Reds : RONALDO MANCHESTER United- Secondo quanto riportato da “Don Balon“, il Manchester United starebbe pensando seriamente di riportare a caso Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, la compagine inglese potrebbe soffiare l’attaccante portoghese alla Juventus. Un affondo che potrebbe nascere già a cavallo dei prossimi mesi in vista della […] More

Ronaldo mette in vendita la villa di Manchester a 3 - 5 milioni : Roma, 20 dic., askanews, - Cristiano Ronaldo ha messo in vendita la villa di Manchester, acquistata nel 2006 quando giocava nello United. Lo scrive il Daily Mail. Prezzo stimato 3,5 milioni di euro. ...