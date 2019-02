Roma Whisky Festival il 2 e 3 marzo al Salone delle Fontane all’Eur

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ottava edizione del, appuntamento per appassionati, neofiti e professionisti delcon eventi, degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, ospiti internazionali, quattro cocktail bar, area gourmet, stand dei migliori Cognac e Armagnac e una mostra dedicata al design e all’architettura di una distilleria scozzeseSi tiene a, sabato 2 e domenica 32019, presso ilall’Eur (via Ciro il Grande, 10) l’ottava edizione di, il più importantedi settore italiano. Imperdibile appuntamento per tutti coloro che vivono il mondo delsi conferma un evento ricco di degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, incontri e, per il secondo anno consecutivo, stand dei migliori cognac e armagnac,affidati a esperti del settore con l’obiettivo di creare ...

StefaniaCigari1 : RT @leggoit: Festival del Whisky a Roma, all'Eur due giorni di incontri e degustazioni - barit4 : Nuovo post: Al Roma Whisky Festival, gli abbinamenti tra ostriche e Whisky - LucaLagana : RT @IlmondodiMeL: Vi aspetto domenica 3 marzo a partire dalle ore 16.30 al Roma Whisky Festival per parlare di 'Storie e leggende di Scozia… -