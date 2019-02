Roma | Totti a Dzeko | “Doppietta domenica?” Il bosniaco | “Meglio sabato”

Roma - Dzeko scherza con Totti : 'Edin - doppietta domenica?' - 'Meglio sabato - Checco' Foto : Divertente siparietto social tra Francesco Totti e Edin Dzeko. Il capitano, in settimana bianca insieme alla famiglia, scrive sulla pagina Instagram di Dzeko, sotto a una Fotografia del bosniaco: '...

Totti a lezione di sci : 'Pronto per scendere'. Sabato a Roma per il derby : 'Francesco sta andando forte - le parole di Leo Zambon sul Corriere dello Sport di oggi -. Non può essere bravo come Chanel che scia sin da quando era piccolissima, ma se la cava. Totti è un grande ...

Szczesny fa arrabbiare la Roma : “Pinsoglio vincente quanto Totti” : Juventus, Wojciech Szczesny ha parlato del suo collega bianconero Pinsoglio, confrontandolo a Francesco Totti Juventus, Wojciech Szczesny ha fatto un po’ arrabbiare i tifosi della Roma. Il portiere bianconero, parlando ai microfoni del canale polacco Foot Truck, ha fatto una battuta sul compagno Pinsoglio, terzo portiere della rosa di Allegri. All’interno del suo intervento però, qualcuno ci ha visto una mancanza di rispetto ...

Roma - Totti sugli sci : "Sembro Albertone Tomba" : Giorni di relax per Francesco Totti . Qualche giorno fa, rilanciato anche dall'account Twitter della Roma , il marchio di fabbrica del cucchiaio in una partita a calcetto, poi la vacanza con la ...

Roma - Totti 'inaugura' la nuova sede : 'È giusto chiamarla casa'. Presenti il premier Conte e la sindaca Raggi : Si è svolta a via Tolstoj l'inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di Trigoria . Oltre allo ...

Roma - Zaniolo sogna una carriera ‘alla Totti’ : “sarebbe fantastico” : “È sulla bocca di tutti, ma in pochi lo conoscono bene”. E’ questa la fotografia della Roma per il talento Zaniolo, grande protagonista in stagione con i giallorossi. Il calciatore si confessa: “Restare per tutta la carriera alla Roma? Alla fine giocando in squadra con De Rossi e Florenzi, o vedendo a quello che ha fatto Totti, capisci quanto si può essere attaccati a questa squadra e a questi tifosi. Sarebbe un ...

Roma - Zaniolo 'No paragoni con Totti - un sogno ripetere cammino suo e di De Rossi' : Roma - La Roma ha creduto in lui e Nicolò Zaniolo sta ripagando questa fiducia a suon di gol e prestazione super. Ma non solo, perché il giovane talento giallorosso ha intenzione di rimanere nella ...

Roma - Zaniolo : 'Sogno una carriera come quella di Totti - ma per ora niente paragoni' : Nell'ultimo periodo, Nicolò Zaniolo è diventato uno dei principali temi di discussione calcistica in Italia: il suo talento, le sue prospettive, il suo momento attuale. In una lunga intervista al sito ...

Roma - Zaniolo : 'Totti? Fare paragoni con lui è una forzatura - non ho ancora fatto niente' : Nicolò Zaniolo si racconta ripercorrendo le prime fasi della sua carriera fino all'arrivo alla Roma dove è esploso convincendo il mondo del calcio. Il centrocampista con la doppietta al Porto e una serie di prestazione da 8 in pagella ha stregato i tifosi Romanisti che già lo chiamano il 'nuovo Totti': 'Fare paragoni con lui è ...

Roma - Zaniolo : 'Vivo una favola - ma non paragonatemi a Totti' : Dopo cinque mesi sonoarrivati i due gol in Champions contro il Porto e ora tutto il mondo parla di te. Come ti sei sentito dopo quella doppietta all'Olimpico? 'È un'emozione che ancora adesso non ...

Roma - Nicolò Zaniolo : “io nuovo Totti? No ma voglio essere una bandiera giallorossa” : Roma, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo futuro in giallorosso ed anche del rapporto con la madre ed i suoi selfie “Io il nuovo Totti? No, no assolutamente. Rimanere per sempre alla Roma e diventarne una bandiera? Il mio obiettivo è quello. E’ un sogno, ci proverò“. Parla così del suo futuro e delle sue ambizioni il giovane talento della Roma, Nicolò Zaniolo, in una intervista che verrà trasmessa integralmente domani sera ...

Totti vs Spalletti/ Video Roma : Tiki Taka - polemica Dotto-Liguori su capitano e allenatore : Totti vs Spalletti, Video Roma: polemica tra Giancarlo Dotto e Paolo Liguori a Tiki Taka, al centro del contendere il mancato utilizzo del capitano giallorosso nella sfida contro il Milan

Roma - Zaniolo diventa un idolo : sui social c'è chi gli vorrebbe dare la 10 di Totti : La doppietta in Champions League contro il Porto ha definitivamente consacrato il campione: Nicolò Zaniolo è diventato in meno di metà stagione l'idolo dei tifosi Romanisti che in 50 mila ieri sera ...

Roma - Dzeko a caccia del record di Totti : obiettivo 17 gol in Champions : Roma Dzeko – Manca davvero poco e sarà Roma-Porto. I giallorossi inseguono la qualificazione ai quarti di finale di Champions nell’ottavo contro i portoghesi. Il sorteggio è stato molto fortunato (rispetto alle squadre che potevano prendere i giallorossi, ndr) e adesso Di Francesco insegue la qualificazione.Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, con la maglia […] L'articolo Roma, Dzeko a caccia del record di Totti: ...