Roma | Nzonzi | «Non abbiamo paura | battiamo Lazio e Porto»

Roma : Nzonzi - pronti a battaglia derby : "C'è una grandissima atmosfera. Sarà importante vincere per fare felici i tifosi. Il derby di andata è stato positivo per noi, non è stato semplice, e non lo sarà neanche questo. Saremo pronti a dare ...

Frosinone-Roma - le pagelle : El Shaarawy è decisivo - Nzonzi non va : dal nostro inviato FROSINONE Dzeko ringhia, Olsen due facce della farfalla, brivido Manolas. OLSEN 6 Una parata maldestra, una sfarfallata e il primo gol subito somiglia tanto a un'autorete. Non in ...

Frosinone-Roma - il gol di Ciano sblocca la gara : Nzonzi sbaglia tutto - ma la papera di Olsen è clamorosa! [VIDEO] : Frosinone in vantaggio sulla Roma grazie al gol di Ciano: Nzonzi sbaglia il retropassaggio e favorisce l’attaccante dei ciociari, Olsen completa la frittata con una papera clamorosa Inizio in salita per la Roma al Benito Stirpe. Frosinone subito in vantaggio nei minuti iniziali grazie al gol di Ciano, sulla quale pesano gli errori grossolani di Nzonzi e Olsen. Il centrocampista francese sbaglia il retropassaggio e serve praticamente ...

Roma-Bologna 0-0 La Diretta Torna Olsen - Nzonzi e Kluivert dal 1' : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Chievo-Roma - formazioni ufficiali : rientrano Cristante e Nzonzi : CHIEVO ROMA formazioni ufficiali – Chievo e Roma scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona per la 23esima giornata della Serie A Tim. Quella di stasera sarà la 34esima partita in Serie A delle due società, che in totale di sono scontrate 35 volte. La loro prima gara in campionato risale al 22 dicembre […] L'articolo Chievo-Roma, formazioni ufficiali: rientrano Cristante e Nzonzi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Chievo-Roma - probabili formazioni : rientrano Cristante e Nzonzi : CHIEVO ROMA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Venerdì 8 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona scendono in campo il Chievo di Mimmo […] L'articolo Chievo-Roma, probabili formazioni: rientrano Cristante e ...

La Roma va in Porto con il capitano : a Verona c'è Nzonzi : Ricominciano gli impegni ravvicinati, ricomincia - per quanto possibile - un po' di rotazione. La trasferta di Verona, venerdì, rimbalza addosso all'andata di Champions contro il Porto, martedì,: Di ...

Roma - Nzonzi difende Koulibaly : 'Problema razzismo in Italia' : Il francese, campione del Mondo, non usa giri di parole: 'Penso che il problema razzismo esista, perché episodi del genere sono già successi varie volte. Di certo Koulibaly non andava punito: in una ...

Roma - infortunio per Nzonzi : verso il forfait con l'Entella in Coppa Italia : Arrivano notizie poco positive dall'infermeria giallorossa per Eusebio Di Francesco. L'allenatore della Roma , infatti, dovrà fare i conti con l'infortunio di Steven Nzonzi : nell'allenamento di ...

Roma - Nzonzi finisce ai box : niente Coppa Italia : Scatta l'emergenza a centrocampo in casa Roma . Dopo i lungodegenti De Rossi e Coric, il tecnico Eusebio Di Francesco perde anche Nzonzi che ha riportato una frattura alla quarta falange del piede ...

Infortunio Nzonzi/ Roma news - lussazione al piede : il francese salta la Coppa Italia? : L'Infortunio di Nzonzi mette in difficoltà Eusebio Di Francesco che rischia di perdere per un po' un punto fermo della sua Roma.

Roma-Sassuolo - le pagelle : Zaniolo gioielliere - Nzonzi da corsa e Manolas insuperabile : OLSEN 6 Con un rinvio quantomeno incauto - dopo appena una cinquantina di secondi - stava per autoprodursi il gollonzo di Berardi, al quale ha rimediato con una doverosa parata plastica. Per il resto, ...