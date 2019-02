Roma | nel 2030 sarà meno cattolica ma senza altre leadership religiose

Roma - un mega spinello arriva davanti a Montecitorio. Magi : “Accendiamo il dibattito. Fico calendarizzi la proposta” : Flash mob dei Radicali in piazza Montecitorio “Accendiamo il dibattito” per rilanciare il dibattito sulla legalizzazione della coltivazione e del commercio della cannabis. Riccardo Magi si è appellato a Roberto Fico affinché calendarizzi il dibattito in Aula sul tema della legalizzazione a fronte delle oltre 70mila firme raccolte nel 2016 per legalizzazione produzione, commercio e autoproduzione della cannabis in Italia. L'articolo ...

Roma : 4 marzo incontro al Tasso per parlare di privacy nelle scuole : Roma – Come si comportano le istituzioni scolastiche davanti ai rischi derivanti dal non corretto trattamento dei dati personali? Il 4 marzo, dalle ore 9 alle 12, un incontro presso il liceo Tasso di Roma (Via Sicilia, 168) approfondira’ il tema della privacy nelle scuole, con gli interventi di esperti e rappresentanti del mondo scolastico. Circa venti le scuole che si riuniranno nello storico liceo Romano per parlare con Monica ...

Roma - linee periferiche : errori nel bando e bocciatura Tar. La gara salta e il gestore (scaduto) incasserà altri 200 milioni : L’assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo, avrebbe già voluto procedere alla revoca del contratto di servizio nel 2017. Virginia Raggi, addirittura, aveva affermato che “il servizio viene gestito malissimo”. E invece, una serie di errori paradossali nella presentazione del nuovo bando, unita alla bocciatura della gara da parte del Tar del Lazio, permetterà alla società privata che gestisce il 20% del trasporto di superficie a ...

«La commedia di Gaetanaccio » - la gioia di vivere nella Roma papalina : A quarant'anni dal debutto, torna in scena La commedia di Gaetanaccio di Luigi Magni, all'Eliseo fino al 10 marzo,. All'epoca ne fu protagonista Gigi Proietti, ora tocca a Giorgio Tirabassi. Come ...

Roma - bimbo intrappolato nell'auto : panico in centro - lo salvano i vigili del fuoco : di Andrea Nebuloso Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per ...

John Carew - l'ex attaccante della Roma ora è un attore di successo : sarà nel cast di Maleficent 2 : Da Francesco Totti ad Angelina Jolie, passando per... il principe William. Ricordate John Aleu Carew , attaccante norvegese classe 1979 con un passato anche nella Roma ? Dopo aver appeso gli scarpini ...

L'Ue boccia l'Italia : conti deteriorati e stallo nelle riforme. «Roma fonte di instabilità» : Da anni ormai, Bruxelles mette l'accento sulle debolezze endemiche dell'economia italiana: alto debito e bassa competitività. La Commissione continuerà a monitorare da vicino la situazione italiana. ...

Storia e mito nell’intrigante Romanzo “Il velo di Iside” di Fiorella Franchini : Un romanzo storico racconta le vicende e i drammi personali di uomini e donne che, sebbene vissuti in un tempo

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

DIRETTA TRAPANI VIRTUS Roma/ Streaming video e tv : così nella partita di andata : TRAPANI VIRTUS ROMA si gioca al PalaConad per il girone Ovest del campionato di basket Serie A2: segui la partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video.

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

Maltempo Sicilia - nel Siracusano danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

