Roma | linee periferiche | errori nel bando e bocciatura Tar La gara salta e il gestore

(Di giovedì 28 febbraio 2019) L’assessore capitolino ai Trasporti, Linda Meleo, avrebbe già voluto procedere alla revoca del contratto di servizio nel 2017. Virginia Raggi, addirittura, aveva affermato che “il servizio viene gestito malissimo”. E invece, una serie diparadossali nella presentazione del nuovo, unita alladellada parte del Tar del Lazio, permetterà alla società privata che gestisce il 20% del trasporto di superficie adi continuare a farlo per almeno due anni oltre la scadenza naturale dell’affidamento. Con il risultato di farle incassare, in proroga, altri 100 milioni l’anno, mentre il Campidoglio potrebbe ritrovarsi, potenzialmente, con una maxi-vertenza lavorativa a ridosso della campagna elettorale per le comunali del 2021. Il servizio è quello gestito dallaTpl, il consorzio d’imprese che nel 2010 – in piena era Alemanno – si è aggiudicato lada ...

