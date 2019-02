Roma | El Shaarawy infiamma il derby | ' Vinciamo e allontaniamo la Lazio dalla Champions'

Lazio-Roma - El Shaarawy è pronto : 'Partita fondamentale per Champions e tifosi' : "In questo momento non ne ho parlato e non ho intenzione di parlarne fino alla fine della stagione " ha spiegato a Sky Sport - voglio pensare al campionato, alla Champions e alle partite che ...

El Shaarawy : 'Non abbiamo parlato del rinnovo - ma vorrei restare a Roma' : Il derby di Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La sfida con la Lazio è particolare perché pesa anche sulla classifica e arriva in un momento in cui non si può più sbagliare, dovremo fare di tutto per portarla a casa. Il ricordo più bello ...

Roma - Come un anno fa, Stephan El Shaarawy questo pomeriggio ha presentato i ...

Frosinone-Roma - le pagelle : El Shaarawy è decisivo - Nzonzi non va : dal nostro inviato FROSINONE Dzeko ringhia, Olsen due facce della farfalla, brivido Manolas. OLSEN 6 Una parata maldestra, una sfarfallata e il primo gol subito somiglia tanto a un'autorete. Non in ...

Roma - El Shaarawy : «Zaniolo? Deve lavorare sulla testa - i giudizi cambiano velocemente» : Zaniolo ? Un po' quello che ho vissuto al Milan , sei catapultato in un'altra dimensione, con gli occhi addosso dell'Italia e del mondo, quindi è importante gestirsi e lavorare sulla testa, con ...

Roma - El Shaarawy carica : 'L'anno della maturità' : Stephan El Shaarawy è il capocannoniere della Roma, e a Roma ha trovato una nuova dimensione. Domani sera c'è la sfida contro il Frosinone, anticipo della 25 a giornata di campionato: proprio contro i ...

Roma - la rinascita di El Shaarawy : “sono esigente con me stesso - a Pellegrini ruberei 4 anni di carriera” : L’attaccante giallorosso ha parlato in vista dell’impegno di domani della Roma, che sfiderà in trasferta il Frosinone “La stagione della maturità? Non voglio dirlo, per scaramanzia, perché il calcio mi ha insegnato che un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei in fondo al baratro. Nel calcio le cose cambiano molto in fretta. Oggi meno pressione rispetto al passato? Diciamo che io la pressione me la sono sempre messa ...

Roma - Di Francesco : 'El Shaarawy in dubbio. Zaniolo deve vivere sereno' : Dopo l'impegno vittorioso settimanale in Champions League contro il Porto, la Roma si rituffa nel campionato. Domani sera i giallorossi affronteranno all'Olimpico il Bologna. Eusebio Di Francesco ha ...

Roma-Porto - le pagelle : Dzeko vola - El Shaarawy corre tanto : Dzeko, che meraviglia. Zaniolo, wow. Manolas, una sola distrazione, ma fatale. MIRANTE 6 Il gol di Lopez gli rovina la serata. FLORENZI 6,5 Pochi scatti in avanti e molta attenzione dietro. Deve ...

Roma-Porto 0-0 La Diretta In avanti Zaniolo-Dzeko-El Shaarawy : All'Olimpico va in scena la attesa sfida d'andata tra Roma e Porto. La squadra di Di Francesco, il cui destino dipenderà, con molte probabilità, dall'esito di questo doppio confronto, sta faticando e ...

