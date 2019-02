Roma | ecco la semestrale | aumentano i ricavi di 10 | 9 milioni | le plusvalenze superano i 76

Roma : in occasione derby ecco strade interdette a traffico : Roma – In occasione dell’incontro di calcio tra Lazio e Roma, che si disputera’ sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle 18 fino a cessate esigenze: Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo ...

Roma - Pallotta : 'Il nuovo stadio per essere al top - ecco i miei sogni per i prossimi anni' : E sulle promesse di una Roma tra i top 10 club del mondo… "È possibile, ma non possiamo diventare una top 10 senza uno stadio . Possiamo vivere grandi anni, come la scorsa stagione, e passare periodi ...

Monchi e la Roma più lontani : ecco dove può andare : Monchi si allontana dalla Roma , anche se lo spagnolo continua a lavorare con lo stesso impegno di quando è arrivato in Italia. Ci sono state tante situazioni difficili in questa stagione. Il ...

Il Frosinone ospita la Roma : ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming : La Roma è chiamata a rispondere questa sera alla vittoria ottenuta dal Milan, autore di ben tre reti contro l’Empoli, che attualmente occupa il quarto posto che vale la Champions ma che è distante solo un punto. I giallorossi al momento sembrano essere l’avversario più temibile per i rossoneri e sembrano avere finalmente ritrovato la […] L'articolo Il Frosinone ospita la Roma: ecco dove vedere la gara in Tv e in streaming è ...

Ecco la nuova sede della Roma : l'Eur illuminato di giallorosso : Due piani nel cuore dell'Eur griffate a tinte giallorosse, che ospiteranno la nuova sede amministrativa della Roma . La società di Pallotta svela, in una serata-evento, con tanto di obelisco ...

Frosinone-Roma streaming live - ecco dove e come vedere il match : Frosinone Roma streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: https://youtu.be/bzR1WKKkx2o Diretta Frosinone Roma live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Frosinone-Roma sarà trasmessa su Dazn, disponibile grazie all’applicazione Dazn, ma sarà disponibile anche per gli abbonati Sky […] L'articolo Frosinone-Roma streaming live, ecco ...

A Roma i 12 under 18 di TEDxYouth : ecco perché abbiamo bisogno di loro : Percezione e marketing " come il colore influenza l'economia - Benedetta Carotti - Studentessa al liceo classico, Benedetta è un'appassionata anche di altre forme di linguaggio, come la fotografia ...

Premi David di Donatello 2019 : presentate a Roma le candidature - ecco l’elenco completo : Tutto è cominciato a metà dicembre, quando, la Presidentessa Piera De Tassis ha annunciato la riforma dei David di Donatello che, dopo anni di stabilità, hanno mostrato un primo segno di scossone. Struttura e modalità di voto, criticate a più riprese da numerosi addetti ai lavori, come ad esempio Ficarra e Picone che si ritirarono dall’Accademia con un tweet molto polemico, subiscono un cambio di rotta grazie al primo punto di questa riforma che ...

Roma - infortunio Under : aggiornamenti! Ecco quando tornerà in campo : infortunio Under- Buone notizie in casa giallorossa e soprattutto per Eusebio Di Francesco, il quale potrà contare su Under in vista dei prossimi match di campionato e Champions League. Come evidenziato dall’ultima sessione di allenamento, l’attaccante turco è tornato totalmente a disposizione del tecnico giallorosso allenandosi con il gruppo dopo l’ultimo problema muscolare. Uno stop […] L'articolo Roma, infortunio ...

Roma - ecco il cimitero "occupato" dai rom : All"ombra del viadotto della Portuense c"è un piccolo cimitero monumentale dove degrado e abbandono hanno preso il sopravvento. È il camposanto della Parrocchietta di via Isacco Newton, edificato nel 1781, ben prima che arrivasse il cemento e la città divorasse prati e vigne. La sua è una storia antica, incisa sulle lapidi spezzate che raccontano vita e passioni di braccianti e maestri, eroi di guerra e fanciulli. Riposano tutti sotto ad un ...

Roma-Bologna streaming : ecco dove vedere il match - no Rojadirecta : ROMA BOLOGNA streaming – La Roma di Eusebio Di Francesco sfida nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Di Francesco si avvia a riproporre il recuperato Olsen tra i pali. In difesa ci sarà sicuramente il recuperato Manolas, mentre non è da escludere l’impiego di Marcano al posto di Kolarov dopo l’impegno infrasettimanale in Champions […] More

Roma-Bologna streaming : ecco dove vedere il match - no Rojadirecta : ROMA BOLOGNA streaming – La Roma di Eusebio Di Francesco sfida nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Di Francesco si avvia a riproporre il recuperato Olsen tra i pali. In difesa ci sarà sicuramente il recuperato Manolas, mentre non è da escludere l’impiego di Marcano al posto di Kolarov dopo l’impegno infrasettimanale in Champions […] More

Roma-Porto - Rosetti : 'Ecco perché non è stato fischiato il fallo. Al Var...' : Roberto Rosetti , responsabile degli arbitri della Uefa, spiega perché non è stato fischiato il fallo di mano a Pepe in Roma-Porto . Queste le parole dell'ex fischietto italiano a Sky Sport: 'Sul caso c'è stato un controllo del VAR che ha dimostrato che l'intervento era avvenuto fuori dall'area di rigore del Porto, inoltre il VAR aveva ritenuto che non vi fossero gli estremi per ...

After - ecco il trailer del film tratto dal Romanzo bestseller : L'11 aprile uscirà nelle sale cinematografiche italiane, più o meno in contemporanea con il resto del mondo, il film 'After', adattamento dell'omonimo bestseller romantico scritto da Anna Todd e che ha stregato milioni di lettrici e lettori. Il primo trailer ufficiale ci consente di capire cosa ...