Roma | arrestato Barby | trans aveva preso cellulare cliente come pegno pagamento

Roma : rapina e tentata rapina con maschera carnevale e mannaia - arrestato : Roma – Domenica pomeriggio, aveva messo a segno una rapina e un’altra l’aveva tentata, ai danni di una farmacia e di una parafarmacia, armato di mannaia e con il volto coperto da una maschera di carnevale. A seguito dell’attivita’ investigativa, di iniziativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fermato un ragazzo minorenne, di 16 anni, di Monterotondo, disoccupato e con ...

Montorio Romano : ubriaco punta il coltello al collo del figlio di 7 anni - arrestato : I carabinieri della stazione di Nerola in provincia di Roma hanno arrestato un marocchino di 37 anni, residente in Italia da qualche tempo regolarmente, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. L'uomo è stato accusato di avere minacciato il figlio di soli 7 anni , per futili motivi in stato di ebrezza, con un coltello. Successivamente, il presunto colpevole ha anche assalito a calci e pugni i militari dell'arma ...

Roma : minaccia con coltello e rapina prostituta - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato un 24enne originario della provincia di Latina, per aver rapinato una donna che si prostituisce in casa. L’uomo, dopo aver pattuito per una prestazione sessuale a pagamento, si e’ presentato a casa della donna, una cittadina cinese di 50 anni e prima di consumare il rapporto, l’ha minacciata con un grosso coltello e ha preteso che la donna gli ...

Roma : trovato intento a cedere dosi eroina dinanzi ex Cara - spacciatore arrestato : Roma – Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 22enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia di Carabinieri, in transito in una via limitrofa all’ex locale centro richiedenti asilo, e’ intervenuta dopo aver notato uno strano scambio tra il giovane ...

Roma - truffa anziani per strada fingendosi legale specializzato in risarcimenti - arrestato : I carabinieri della stazione di Roma Quadraro hanno arrestato il quarantenne, B. F., originario della provincia di Napoli per truffa e furto in appartamento. L'uomo è stato accusato di avere portato a termine circa 17 colpi ai danni di anziani, che adescava per strada fingendosi avvocato. Successivamente, prospettava loro la possibilità di avere dei risarcimenti danni derivanti da una causa civile, per un loro parente e nel frattempo gli portava ...

Roma : droga celata in accendini e rullini fotografici - spacciatore arrestato : Roma – Nel corso dei normali controlli del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un pensionato Romano, di 67 anni, con diversi precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari mentre stavano transitando in via Tamburrano, hanno notato l’uomo effettuare una manovra azzardata. A distanza di poche centinaia di metri ...

Roma. Montesacro : arrestato quarantenne in possesso di oltre 1 - 4 kg di droga : Arresto eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. I militari hanno arrestato un romano di 44 anni,

Roma : trovato in auto con ingenti quantità di droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal ...

Roma - violenta la figlia per anni : arrestato un militare quarantacinquenne : Una terribile vicenda è stata scoperta dalle forze dell'ordine riguardante, ancora una volta, il fenomeno della violenze sessuali su minori. In questo caso l'episodio si è consumato in provincia di Roma, precisamente ad Anzio, dove un militare di 45 anni, originario dell'Agro Pontino, è stato arrestato in quanto avrebbe violentato sua figlia minore per anni. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, il tutto si consumava tra ...

Roma - sorpreso alla stazione Tiburtina con 26 chili di marjiuana : arrestato : Sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 26 chili di marijuana nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana ...

Roma : sfruttamento alla prostituzione - arrestato aguzzino che per anni aveva costretto donne a subire violenza : Roma – Un uomo di 34 anni, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il reato di sfruttamento della prostituzione. Le indagini erano partite lo scorso anno, quando i caschi bianchi dei Gruppi GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) e del Rocs (Reparto Operativo Coordinamento e Supporto) del Comando Generale hanno raccolto le prime testimonianze di una ...

Roma - grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...

Castelli Romani - bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della madre : arrestato : Il 24enne è accusato di tentato omicidio. La piccola ricoverata mercoledì sera in gravissime condizioni

Roma : aggressione e rapina a danni di uomo a fermata bus - arrestato : Roma – E’ durata poco la fuga di un 54enne Romano che, intorno alle 13.45 di martedi’, in via Ettore Rolli, in compagnia del suo complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata per coprire la targa reale ha rapinato, malmenandolo e percuotendolo con calci e pugni, un uomo che stava aspettando l’autobus alla fermata. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un passante che, oltre ...