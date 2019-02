Roditori con la super vista | topi trasformati da speciali nanoparticelle adesso possono

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il nuovo studio pubblicato sulla riCell potrebbe essere precursore per una nuova serie di applicazioni in campo civile (per la sicurezza e la crittografia), militare e soprattutto nel panorama medico.Lo studio è nato dalla collaborazione tra due ricercatori: Tian Xue e Jin Bao dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina insieme a Gang Han della University of Massachusetts Medical School a Boston.I risultati sono stati ottenuti iniettando negli occhi degli animaliche attaccandosi alle cellule retiniche ne vanno a potenziare le capacità che si esprimono in performance visive migliorate.L’uomo è capace di vedere solamente una frazione delle onde elettromagnetiche presenti nello spazio: questa frazione è lo spettro del visibile e si configura come i colori dell’arcobaleno. Ma oltre quei colori ci sono altre onde invisibili, ...

