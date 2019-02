Roberto Speranza | Per le Europee propongo una lista socialista | progressista | del

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Per, coordinatore nazionale di Articolo Uno, deputato di Leu, "lesono un'opportunità". Per questo motivo, in un'intervista a il Manifesto, lancia la sua proposta: "Sono stanco di commentare le proposte degli altri.unasocia, del lavoro, ecologista"."Ci confronteremo - ha aggiunto- con tutti, con il Pd e con gli altri. Ma non sono d'accordo con chi parte dal presupposto che destra e sinistra non esistano più". Le accuse non sono rivolte solo a Calenda ma anche "a chi pensa che la nuova frattura è tra liberali europeisti e sovranisti illiberali"."Il mio obiettivo - precisa- sarà sempre combattere la destra, oggi rappresentata da Salvini. Ma serve dire un no netto allo status quo dell'Europa, fermare l'austerità e favorire la democratizzazione delle istituzioni. ...

