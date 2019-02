Risultati Eurolega – Bene Fenerbahce e Panathinaikos | Zalgiris Kaunas e Darussafaka ko

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Serata di spettacolo e sport: tutti idelle partite della 24ª giornata diTanto spettacolo nei campi di basket europei: tante sfide oggi per la 24ª giornata di. Dopo la vittoria in trasferta di Milano per soli due punti sul Khimki, tante altre partite sono andate in scena nella serata di questo ultimo giorno di febbraio.Splendida vittoria delsull’Anadolu Efes. I padroni di casa hanno trionfato per 84-66, trascinati alla vittoria dai 17 punti di Sloukas e i 15 di Kalinic.anche Gigi Datome, a referto con 13 punti, ma il miglior realizzatore è stato Moerman, che ha messo a segno 18 punti.Sorride anche il Maccabi Tel Aviv, che ha trionfato sulper 77-58, trascinato alla vittoria dai 17 punti di Black.anche il Baskonia, che ha avuto la meglio, per 80-73, sullo. Infine, ha chiuso la giornata la ...

