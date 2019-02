Rischio di diabete di tipo 2 nelle persone con Sindrome dell’ovaio policistico

Diabete - aumenta del 35% il Rischio di avere mal di schiena : ... il Diabete è, invece, una condizione cronica sempre più diffusa, che si stima colpisca oltre 425 milioni nel mondo, 52 milioni in Europa, 5 milioni in Italia, considerando anche chi non sa di averlo,...

Diabete tipo 2 - se soffri di mal di testa sei meno a Rischio : Se soffri spesso di mal di testa, potrebbe esserci il lato positivo della medaglia: secondo un nuovo studio, condotto dai ricercatori delle università di Parigi e Berlino (sotto la guida di Fabrice Bonnet e Guy Fagherazzi) e pubblicato su Jama Neurology, il mal di testa di cui talvolta le donne soffrono potrebbe tener lontano il Diabete di tipo 2. Cos’è il Diabete di tipo 2? È la forma di Diabete più frequente, tipica dell’età matura ...

Diabete in aumento in tutta Italia - ne soffre il 6% degli italiani ma molti non lo sanno : ecco chi sono i soggetti più a Rischio : I numeri del Diabete sono in aumento in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione: in particolare, negli ultimi 10 anni i malati, nella popolazione generale, sono passati dal 4% al 6%. E si tratta solo dei casi noti, rilevati dall’Istat e dallo studio ‘Arno‘. Le stime del ‘sommerso’, ovvero delle persone malate che non sanno di esserlo, si attestano al 2%, circa 1 milione e 300 mila Italiani. I numeri sono ...

Diabete - occhi a Rischio : a febbraio controlli gratuiti in tutta Italia : Purtroppo i diabetici non sono pienamente consapevoli dei rischi che corrono: lo studio Diabetic Retinopathy Barometer , condotto su circa 7mila diabetici in tutto il mondo, ha dimostrato che ...

Diabete e rischi cardiovascolari : a Rischio chi ha un metabolismo “risparmiatore” : Le persone a rischio obesità si possono individuare già a 10 anni, sono i bambini che per predisposizione genetica hanno un metabolismo “risparmiatore”. Per la prima volta uno studio italo-statunitense dell’Università di Pisa e del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases del Maryland ha individuato il rischio in una età così precoce correlando la misura del metabolismo basale e l’aumento di peso durante l’adolescenza. La ...

Diabete e personalità : alcune donne sono meno a Rischio : Una ricerca basata sui dati della Women’s Health Initiative ha rilevato che tratti positivi della personalità, come l’ottimismo, possono ridurre il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2: i risultati sono pubblicati su “menopause”, la rivista della North American menopause Society (Nams). Predisposizione genetica, obesità e sedentarietà sono tra i fattori di rischio per il Diabete, ma non sarebbero gli unici: finora ...

Diabete - la cura e prevenzione dei denti protegge dal Rischio : Esiste una forte connessione tra la cura della cavità orale e la prevenzione e il controllo del Diabete. Un’importante connessione che oggi riguarda 4 milioni di italiani. I casi di Diabete sono purtroppo in costante crescita in Italia. Si è infatti registrato un raddoppiamento in termini statistici, analizzando lo status di salute degli italiani dal 1985 a oggi. Al tempo i casi noti raggiungevano quota 1.5 milioni circa, mentre oggi si è ...

Fibre : 30 grammi al giorno riducono il Rischio di diabete e infarto : Aumentano il senso di sazietà, interferiscono con l'assorbimento di zuccheri e grassi, diminuiscono la risposta insulinica. Ancora stimolano la crescita di specie batteriche ad azione prebiotica, favorendo così l'equilibrio della microflora intestinale. Sono le Fibre, preziose alleate per la salute dell'organismo e contenute in generale in tutti gli alimenti di origine vegetale: farine integrali, avena, broccoli, carciofi, legumi, mandorle. ...

Diabete e glicemia aumentano il Rischio di fratture alle ossa : Chi soffre di Diabete, e deve tenere sotto controllo la glicemia, è anche tra quegli individui a maggior rischio fratture. A dirlo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism delle Endocrine Society, da cui emerge che questo pericolo per le ossa sembra aumentare nelle persone che presentano un Diabete di tipo 1. Si tratta di una patologia che prevede che, a chi ne soffre, venga somministrata l’insulina più volte ...

Diabete - cancro e infarto : i super cibi che proteggono dal Rischio : La salute del nostro corpo passa dalla tavola: cresce sempre di più la consapevolezza che per stare bene, e ridurre i rischi di malattie, si debba seguire una dieta attenta. A confermare ulteriormente questo fatto è arrivato anche lo studio condotto da Andrew Reynolds dell’Università di Otago in Nuova Zelanda. Il risultato delle sue analisi è stato poi pubblicato sulla rivista Lancet. Per lo scienziato non ci sono dubbi: fibre alimentari e ...

DIABETE DI TIPO 2 - CUORE A Rischio PER DUE FARMACI/ 'Attenzione non è un trial clinico' : Due FARMACI per il DIABETE di TIPO 2 metterebbero a serio RISCHIO la salute del CUORE. A precisarlo è una ricerca che arriva dalla Northwestern Medicine.

Diabete2 : alcuni farmaci molto usati metterebebro a Rischio il cuore : Uno studio appena reso noto, realizzato dalla Northwestern Medicine di Chicago, su un campione considerevole di 132.737 pazienti, ha evidenziano un maggior rischio di eventi cardiovascolari connessi con l'utilizzo di due farmaci largamente utilizzati per la prevenzione e la cura del diabete. I farmaci in questione sarebbero le sulfoniluree e l'insulina basale. Lo studio, di prossima pubblicazione sulla rivista scientifica americana JAMA Network ...