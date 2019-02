Rimini | si butta giù dalla finestra della scuola dopo aver preso una nota | grave un 12enne

12enne si butta dalla finestra della scuola a Rimini dopo aver preso una nota : è fuori pericolo : Si è buttato dal secondo piano della scuola dopo aver preso una nota per non aver fatto i compiti a casa. Emerge da una prima ricostruzione su quanto successo in una scuola media di Coriano (Rimini) dove un 12enne è rimasto ferito dopo essere precipitato dalla finestra.I carabinieri di Riccione stanno raccogliendo le testimonianze dei compagni di classe e dell'insegnante e hanno segnalato il fatto all'autorità giudiziaria. ...

