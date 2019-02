Rimini | muore a 21 anni mentre consegna le pizze davanti agli occhi del cliente

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un dramma che ha scosso l'intera comunità del piccolo comune di Bellaria-Igea Marina, in provincia di, dove un ragazzo di appena ventunosi è improvvisamente spento provocando un grandissimo dolore soprattutto tra i suoi famigliari. Secondo quanto si apprende dai media locali, Pietro Antonelli aveva parcheggiato da poco lo scooter con cui si occupava dire le, ha avuto soltanto il tempo di suonare al citofono della casa del suoperché subito dopo si è accasciato al suolo di frontedi quest'ultimo. Inutile l'allarme lanciato immediatamente al pronto soccorso perché giunti i sanitari sul posto non si è potuto fare altro se non intubarlo e portarlo in ospedale, dove è poi spirato.Lutto aun giovane fattorinoleStando a quanto riferito dai giornali, infatti, il ventunenne Pietro, originario di Avellino, da ...

fattidicronaca : Una morte improvvisa e imprevedibile, così prematura e spiazzante che riempie di sgomento. Pietro aveva appena suo… - Susannagr17 : Bellaria, consegna la pizza e muore davanti al cliente - pably73 : Bellaria, consegna la pizza e muore davanti al cliente - il Resto del Carlino -