Rifiuti Roma | deserta per la terza volta la maxi-gara per “esportare” l’immondizia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)non riesce ad uscire dalla crisi dei. Va, per ladi fila, lada 225 milioni di euro promossa dalla società capitolina Ama Spa per il trasferimento delfuori dalla città. Un passo fondamentale, perché avrebbe permesso all’azienda che si occupa del ciclo deidi assegnare all’esterno il trasporto e lo smaltimento sia del prodotto trattato nei tre tmb presenti (dopo il rogo dell’11 dicembre al Salario, ne sono rimasti uno di proprietà di Ama e due del Colari di Manlio Cerroni) sia le tonnellate eccedenti per le quali la sindaca Virginia Raggi periodicamente chiede aiuto in via straordinaria alle altre regioni italiane.La procedura dell’Antitrust In un anno è il terzo bando consecutivo di questo tipo che non trova concorrenti. Il primo, da circa 105 milioni e risalente a un anno fa, riguardava solo gli scarti e la fos ...

