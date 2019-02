Renzi | la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio per bancarotta fraudolenta

La madre di Renzi rinviata a giudizio a Cuneo - processo a giugno : Torino, 28 feb., askanews, - La signora Laura Bovoli, madre dell'ex premier Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo: dovrà rispondere di concorso in bancarotta documentale. Al ...

Madre Renzi rinviata a giudizio a Cuneo : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - Cuneo, 28 FEB - La Madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata ...

Genitori di Renzi : rinviata a giudizio la madre dell'ex-premier - processo il 19 giugno - Sky TG24 - : Lo ha deciso il gup del Tribunale di Cuneo. Contestati i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della ...

Hanno rinviato a giudizio Laura Bovoli - la madre di Renzi : Torino, 28 feb., askanews, - Laura Bovoli, la madre dell'ex premier Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo. Dovrà rispondere di 'concorso in bancarotta documentale'. Al ...

La madre di Renzi rinviata a giudizio a Cuneo - processo a giugno : Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Cuneo. Il processo è stato fissato per il prossimo 19 giugno. La vicenda in cui è coinvolta Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, riguarda i rapporti tra un società della famiglia dell'ex premier, la 'Eventi6', e una società cuneese che si occupava di volantinaggio, fallita nel maggio 2014. Laura Bovoli è chiamata a rispondere di concorso in bancarotta ...

Nuovi guai per la madre di Renzi : a processo per bancarotta a Cuneo : Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, che è stata rinviata a giudizio dal gup di Cuneo con l'accusa di bancarotta fraudolenta. I fatti si riferiscono a presunti rapporti illeciti fra una società toscana di cui era amministratrice la signora Bovoli e una ditta di volantinaggio del Cuneese, fallita nel 2014. La madre dell'ex premier, insieme ad altre due persone, sarà quindi processata a Cuneo il 19 giugno alle ore 9.

Matteo Renzi - la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio a Cuneo : l'accusa di concorso in bancarotta : La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. Il processo inizierà il 19

Laura Bovoli - la madre di Matteo Renzi - sarà processata a Cuneo per bancarotta documentale : Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi, sarà processata a Cuneo per concorso in bancarotta documentale per via di alcuni legami fra la società Eventi6, di cui era amministratrice, e l’azienda cuneese Direkta. L’inchiesta di Cuneo è stata quella che ha

Madre di Renzi rinviata a giudizio a Cuneo : Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Cuneo. Bovoli è chiamata a rispondere di concorso in bancarotta documentale. Con lei sono stati rinviati a ...

Madre Renzi rinviata a giudizio a Cuneo : 14.14 La Madre di Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio oggi dal Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della Direkta è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per la bancarotta. Il processo si aprirà il 19 giugno.

Renzi - la madre Laura Bovoli rinviata a giudizio per bancarotta fraudolenta : rinviata a giudizio la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli. Lo ha deciso il Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la...

Genitori di Renzi : rinviata a giudizio la madre dell'ex-premier - processo il 19 giugno - Sky TG24 - : Lo ha deciso il gup del Tribunale di Cuneo. Contestati i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della ...

La madre di Matteo Renzi rinviata a giudizio a Cuneo : l’accusa è bancarotta : Laura Bovoli è accusata di concorso in bancarotta documentale per i rapporti che la società Eventi6 di Rignano sull’Arno aveva con la ditta di volantinaggio Direkta

Madre Renzi rinviata a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta : Madre Renzi rinviata a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta Lo ha deciso il gup del Tribunale di Cuneo. Contestati i contatti con una società cuneese, la Direkta srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false. L'amministratore della società, Mirko Provenzano, è già stato ...