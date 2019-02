Reggina | così Luca Gallo ha riportato la storia ai tifosi amaranto

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dall’inferno al Paradiso il passo è stato breve. Lasolo qualche mese fa era praticamente ‘morta’ ad un passo dal fallimento, poi il decisivo intervento diche ha salvato il club. Tre le fasi principali del nuovo presidentedopo aver rilevato il club, l’accordo con l’avvocato Grassani che ha evitato il fallimento, il pagamento della fideiussione per l’iscrizione al campionato ed averla squadra ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata. Poi la rivoluzione sul mercato con una squadra super competitiva ed in grado di ottenere immediatamente la promozione in Serie B. Finita? Macchè. In arrivo lo store al centro della città ed il pullman personalizzato e l’intenzione di acquistare anche lo stadio Granillo. Ma la mossa più importante diè stata quella di oggi, è stato ufficialmente ...

