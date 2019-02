Real Madrid | ecco la decisione dell' Uefa su Ramos

Pronostico Real Sociedad vs Atletico Madrid - La Liga 03-03-2019 e Analisi : La Liga, 26^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Atletico Madrid, domenica 3 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Real Sociedad-Atletico Madrid, in programma domenica 3 marzo. Nel 26° turno di Liga si gioca una gara di altissima classifica: all’Anoeta si affrontano due squadre che promettono spettacolo. I Colchoneros dovranno difendere il secondo posto e mantenere invariato ...

Real Madrid - Sergio Ramos squalificato per 2 partite per l'ammonizione forzata : Il comitato disciplinare dell 'UEFA ha punito Sergio Ramos con una squalifica di due partite per essersi fatto ammonire di proposito nei minuti finali del match d'andata degli ottavi di finale di ...

Real Madrid distrutto dal Barcellona - Varane con il ginocchio sfasciato : com'è ridotto - immagini forti : Il Real Madrid esce dalla sfida di Coppa del Re contro il Barcellona con le ossa rotte, il suo difensore francese Varane con il ginocchio distrutto. È lo stesso centrale dei Blancos a pubblicare su Instagram, dopo il pesante 3-0 incassato nella semifinale, la foto del suo ginocchio malconcio. L'occa

Real Madrid imbarazzante - Sergio Ramos alza la voce : Bruttissima prestazione per il Real Madrid, debacle davanti al pubblico amico contro il Barcellona ed eliminazione in semifinale di Coppa del Re, 0-3 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. “Teniamo duro altrimenti ce ne fanno 6”. Dopo la rete dello 0-3 firmata da Suarez, il difensore Sergio Ramos ha deciso di alzare la voce e, come mostrano le tv, invita i compagni a tenere duro. La stagione dei Blancos ...

Real Madrid - ladri rubano in casa di Benzema durante il Clasico: Madrid, SPAGNA, - Non è stata una gran serata quella di ieri per Karim Benzema,...

Rivoluzione al Real Madrid - servono i gol di Icardi - : L'ennesimo passo falso dei blancos, sconfitti pesantemente dal Barcellona in Copa del Rey, ha ulteriormente spinto il presidente del club più prestigioso al mondo ad accelerare il processo di ...

Real Madrid - Solari sull’uscio : il tecnico rischia di non arrivare a fine stagione : Real Madrid, Santiago Solari è a serio rischio esonero dopo la pessima prova offerta ieri contro il Barcellona in Coppa del Re Real Madrid massacrato ieri sera dal Barcellona in semifinale di Coppa del Re. E’ stata solo l’ultima delle tante pessime prove dei blancos in questa annata disgraziata iniziata con Lopetegui e proseguita con Santiago Solari, il quale potrebbe addirittura essere esonerato prima del termine della ...

Real Madrid-Barcellona 0-3 : il video dei gol e gli highlights : Il Barcellona vola in finale di Coppa del Re Real Madrid-Barcellona: la cronaca della partita Proprio Vinicius nel primo tempo non finalizza al meglio due occasioni che potevano avere maggiore ...

Real Madrid-Barcellona 0-3 : Suarez doppietta - Varane autogol : Un Barcellona brutto ma spietato sbanca il Bernabeu e alimenta i sogni di 'triplete'. Amaro in bocca invece per il Real Madrid, severamente punito dal risultato nonostante la mole di gioco e di ...

Il Barcellona umilia il Real Madrid al Bernabeu - la doppietta di Suarez vale la finale di Coppa del Re : Il Barcellona straccia il Real Madrid allo stadio Bernabeu, una doppietta di Suarez e un autogol di Varane spezzano i sogni dei Blancos Dopo l’1-1 rimediato al Camp Nou nella semifinale di andata, il Barcellona la fa da padrone al Bernabeu contro il Real Madrid. Nella semifinale di ritorno di Coppa de Re, i blaugrana non lasciano scampo ai Blancos con una doppietta di Luis Suarez ed la autorete di Raphael Varane. A seguito di un ...

Coppa del Re - il Barcellona umilia il Real Madrid e vola in finale : prova di forza dei blaugrana [FOTO] : 1/36 AFP/LaPresse ...

Coppa del Re - Real Madrid-Barcellona : al Bernabeu finale in palio : Si ricomincia dall'1-1 del Camp Nou, dove al gol di Vazquez rispose Malcom nella ripresa . Real Madrid e Barcellona si ritrovano in semifinale di Coppa del Re per disputarsi l'accesso all'atto clou ...

Real Madrid-Barcellona : diretta tv - streaming e probabili formazioni : Real Madrid-Barcellona: diretta tv, streaming e probabili formazioni Real Madrid-Barcellona, partita di ritorno delle semifinali di Copa del Rey, si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00. Il grande Clasico spagnolo avrà luogo al Santiago Bernabeu di Madrid. Match assolutamente decisivo quello tra Real e Barca, soltanto una tra le due squadre potrà diventare finalista della Coppa del Re. E’ molto difficile supporre che ci ...