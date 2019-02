Pronostico Tottenham Vs Arsenal | Premier League 02-03-19 e Analisi

Pronostico Chelsea Vs Tottenham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Tottenham, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Chelsea / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata di Premier League avrà come big match della giornata il derby dello Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham, 2 squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo weekend. Per i Blues potrebbe essere l’ultimo appello per Maurizio Sarri, sempre ...

Pronostico Burnley – Tottenham - Premier League 23-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Burnley – Tottenham, Premier League 27^ Giornata, Sabato 23 Febbraio 2019 ore 13.30Burnley / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League avrà come lunch-match del sabato una stuzzicante sfida tra il Burnley e il Tottenham. Al Turf Moor, si sfidano 2 squadre in ottima salute che provano a centrare i loro obiettivi: da un lato, i padroni di casa cercano altri punti ...

Pronostico Tottenham vs Dormund - Champions League 13-2-2019 e formazioni : Analisi Tottenham vs Borussia Dortmund, ottavi di Champions League 13-2-2019Avevamo lasciato il cammino europeo degli Spurs con il secondo posto centrato nel Girone B a spese dell’Inter grazie ad un pari al Camp Nou. Troppo tempo par agganciarci a quelle sfide. Guardiamo quindi in Premier, dove troviamo in ottima salute il team di Pochettino capace nonostante assenze importanti di centrare quattro vittorie di fila e tornare a farsi sentire ...

Pronostico Tottenham vs Leicester - Premier League 10-2-2019 e formazioni : Analisi Tottenham vs Leicester, 26a Premier League 10-2-2019Il Tottenham entra nella fase più calda della stagione. Gli Spurs, complici anche due mezzi inciampi del Liverpool, sono tornati in corsa per il titolo finale avendo la vetta li, a cinque punti di distanza. Impossibile quindi abbassare la guardia, nonostante l’impegno di Champions contro il Borussia Dortmund arrivi soltanto tre giorni dopo e le defezioni di Kane ed Alli rappresentino ...

Pronostico e probabili formazioni Crystal Palace-Tottenham - Fa Cup 27/1/2019 : Analisi Crystal Palace-Tottenham, Fa Cup 27/1/2019Eagles vs Spurs, uno dei tanti derby di Londra. I rossoblù di Hodgson dopo la vittoria contro il City si sono un pò’ sgonfiati (dando comunque filo da torcere anche al Liverpool) continuando a galleggiare una manciata di punti sopra la zona salvezza. Il Tottenham è invece saldamente al terzo posto, a meno nove dalla capolista, ma pochi giorni fa si è visto eliminare dalla EFL per mano del ...

Pronostico Chelsea vs Tottenham - EFL Cup 24-01-2019 e Analisi : Chelsea-Tottenham, giovedì 24 gennaio. A Stamford Bridge va in scena l’ultima delle due semifinali di Coppa di Lega inglese (Carabao Cup). Dopo la sconfitta in trasferta dell’andata, il Chelsea di Maurizio Sarri ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino in un derby londinese che si preannuncia spettacolare e che vale la finalissima di Wembley. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Chelsea e Tottenham?Il Chelsea è ...