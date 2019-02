Primo sì al Reddito senza scadenze

In Senato Primo sì a Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ancora bisogna produrre almeno 15 atti per avere l’assegno : Con 149 sì, 110 no e 4 astenuti l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al cosiddetto 'decretone' con le misure bandiera del governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza e Quota 100. Il provvedimento ora approderà lunedì alla Camera per la seconda lettura. Molte le novità in arrivo con il passaggio a palazzo Madama, mentre altri nodi verranno sciolti a Montecitorio. In particolare, le modifiche approvate al Senato vanno dalla tutela ...

Reddito cittadinanza : ultime bozze - comunicazioni Inps e cessazione anche al Primo rifiuto : Il Governo è ancora al lavoro per riuscire a dare attuazione al maxi decreto che contiene il Reddito di cittadinanza. Spunta l'ipotesi di uno slittamento dei tempi previsti poiché all'interno del governo costituito da Movimento 5 Stelle e Lega è necessario stabilire parametri che possano essere condivisi da tutti. Sembra che ci sia un tesoretto di circa 400 milioni e che gli esponenti del nostro governo vogliano investire tale somma in modi ...

Reddito di cittadinanza : via il Primo aprile. Ammessi gli stranieri residenti da 10 anni : Al via il Reddito di cittadinanza da aprile 2019. Lo conferma una bozza del decreto, contenente anche quota 100, che si sta mettendo a punto in queste ore. Ma per chiedere e ottenere il sussidio sono previsti una serie di requisiti scritti nero su bianco. Fra questi: bisogna essere residenti in Italia in modo continuativo da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda e costituire un nucleo familiare che ha un Reddito Isee ...

Reddito di cittadinanza - Tria : 'al via dal Primo aprile' : Il Reddito di cittadinanza, una delle misure cardine della manovra del governo giallo verde partirà dal primo aprile. Lo ha confermato ieri i l ministro dell'economia, Giovanni Tria, durante l'audizione in commissione Bilancio alla Camera. Lo stanziamento necessario è stato 'rivisto al ribasso senza modificarne minimamente la portata " ha spiegato " sulla ...

Manovra - Tria : “Reddito di cittadinanza parte dal Primo aprile - resta invariata la platea” : Il ministro Tria, durante un'audizione in commissione Bilancio alla Camera, ha detto che lo stanziamento per il reddito di cittadinanza è stato "rivisto al ribasso senza modificarne minimamente la portata. I dettagli saranno inseriti in un decreto che verrà emanato a inizio anno, ma restano inalterati platea e entità massima".Continua a leggere