Primo sì al Decretone | il Senato si infiamma tra gilet azzurri e insulti

Il decretone del governo ottiene il Primo sì. Le modifiche introdotte : primo via libera a reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione anticipata. Il decretone con le misure bandiera di M5s e Lega ha incassato il disco verde del Senato con 149 sì al termine di un ...

Senato - Primo sì al decretone Ma in Aula scoppia la bagarre : Mancano all'appello 40 miliardi di euro, manca anche il ministro dell'Economia all'appello in quest'Aula e ne capisco l'imbarazzo'. Insomma il decretone ha ricevuto il primo ok, ma le tensioni ...