Primarie Pd | Zingaretti racconta l’aneddoto del barista | “Mi chiese che avessi da

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “La prima volta che ho vinto un’elezione, ho vinto le provinciali ma abbiamo perso Roma. La mattina dopo sono andato al bar lontano da casa. Ilmi guardava poi ha visto il manifesto. Poi ha esclamato lei è. E poi ha aggiunto, che ci sarà da ridere? In parte ha ragione. Noi non dobbiamo seguire solo aspetti programmatici. La vera novità è che lo scenario politico è già in discussione. Due poli: uno di centrodestra e uno che ancora non c’è ma al quale gli italiani guardano. È quello di un nuovo centrosinistra. Consegnare alla democrazia italiana una nuova alternativa per garantire alternative. E io sono certo che la nostra ipotesi sarà migliore. La sfida è aprire una stagione in cui il centrosinistra non solo dirà no ma saprà offrire alle persone risposte migliori”. Così Nicolaa Piazza di Pietra.L'articoloPd, ...

espressonline : +++ Nicola Zingaretti vuole candidare @cucchi_ilaria alle Europee in caso di vittoria alle primarie Pd - l'anticipa… - RossomandoPd : #Zingaretti: 'Il @pdnetwork deve pensare a vincere le #europee. Se vanno bene le primarie si apre una nuova battagl… - AnnaAscani : A 4 giorni dalle primarie Pd 'Porta a porta' invita solo Zingaretti e Martina, nessuno spazio per Giachetti. Come f… -