Primarie Pd | domenica al voto | allestiti 569 seggi in Campania

Primarie Pd - si vota domenica 3 marzo in tutta Italia : chi può partecipare e dove : A un anno dalla sconfitta alle politiche del 2018 e a poco più di 4 mesi dalle dimissioni dell’ex segretario Maurizio Martina, il Partito democratico eleggerà domenica 3 marzo il proprio segretario nazionale nelle Primarie . Settemila i gazebo e i seggi allestiti nei circoli democratici da migliaia di volontari, in cui gli elettori potranno recarsi per scegliere il candidato, e le liste a lui collegate, tra Maurizio Martina, Nicola ...

Primarie Pd - come e dove si vota domenica 3 marzo : gazebo e seggi aperti in tutta Italia : A un anno dalla sconfitta alle politiche del 2018 e a poco più di 4 mesi dalle dimissioni dell’ex segretario Maurizio Martina, il Partito democratico eleggerà domenica 3 marzo il proprio segretario nazionale nelle Primarie . Settemila i gazebo e i seggi allestiti nei circoli democratici da migliaia di volontari, in cui gli elettori potranno recarsi per scegliere il candidato, e le liste a lui collegate, tra Maurizio Martina, Nicola ...

Domenica Primarie Pd : in corsa Zingaretti - Martina e Giachetti : Per la quinta volta in undici anni e mezzo, il popolo delle primarie del Pd è convocato Domenica 3 Marzo per scegliere il nuovo segretario tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Romano Prodi, ex premier e ex presidente della Commissione Ue, ha lanciato un appello alla mobilitazione. "Perché andare a votare alle primarie del Pd? E' semplice: l'Italia non va bene, i due partiti di governo non fanno altro che litigare e ci ...