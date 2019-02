Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 28 febbraio 2019

lanostratv

(Di giovedì 28 febbraio 2019)diFox del 28: lediL’diFox è uno dei momenti più attesi de I Fatti Vostri, la storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì che va in onda su Raidue dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 prima di cedere la linea al Tg2.Fox ha appena svelato ledi28, ultimo giorno del mese. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle al Leone, al Capricorno, all’Acquario e ai Pesci. La settimana vede il passaggio di Sole e Mercurio nel segno dei Pesci. I bambini che nascono in questi giorni saranno molto sensibili e ameranno l’arte e la musica. Prima dell’diFox, Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Giò Di Tonno, il professor Umberto Broccoli, il colonnello Morico e il maestro Demo Morselli conducono giochi, interviste e rubriche.Fox,di28 ...

OcchioSalerno : Oroscopo Paolo Fox per domani 28 febbraio: le previsioni segno per segno - zazoomblog : OROSCOPO PAOLO FOX- Previsioni oggi 27 febbraio: Bilancia in attesa - #OROSCOPO #PAOLO #Previsioni - zazoomblog : Oroscopo: le previsioni di Paolo Fox del fine settimana prossimo - #Oroscopo: #previsioni #Paolo -