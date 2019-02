Premier League | Sarri-Pochettino niente stretta di mano

Premier League - riscatto Sarri : Spurs k.o. Manita Klopp - Pep di misura : Il ventottesimo turno di Premier regala una serata coi fiocchi, in cui per una volta sono impegnate tutte le big. Grazie al pokerissimo sul Watford, il Liverpool si conferma al vertice della ...

Premier League 2018/2019 : 28a giornata - partite ed orari : 28a giornata di Premier League 2018/19. E’ tempo di turno infrasettimanale in Inghilterra. Di seguito incontri ed orari: Martedì 26 Febbraio 2019, ore 20.45 Cardiff City – EvertonHuddersfield Town – WolverhamptonLeicester City – Brighton ore 21.00 Newcastle United – Burnley Mercoledì 27 Febbraio 2019, ore 20.45 Arsenal – BournemouthSouthampton – Fulham ore 21.00 Crystal Palace ...

Pronostico Crystal Palace vs Manchester United - Premier League 27-2-2019 e formazioni : Pronostico, analisi e formazioni di Crystal Palace vs Manchester United, Premier League 27-2-2019Palace//United//Premier. Le Eagles si presentano all’appuntamento con il morale alle stelle, avendo raggiunto i quarti di FA Cup ed avendo raccolto ben otto punti nelle ultime quattro uscite. Uno score che ha tirato fuori dalle zone critiche i rossoblù portandoli in una comoda 13esima posizione, a + 6 sul terz’ultimo Southampton.Lo United di ...

Pronostico Arsenal Vs Bournemouth - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Bournemouth, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 20.45Arsenal / Bournemouth / Premier League / Analisi – Dopo aver conquistato il quarto posto, l’Arsenal di Emery prova a difendere la posizione Champions, ospitando all’Emirates Stadium il Bournemouth, vicinissimo alla salvezza, nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata di Premier League. ...

Pronostico Manchester City Vs West Ham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – West Ham, Premier League 28^ Giornata, Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 21.00Manchester City / West HAM / Premier League / Analisi – Dopo aver alzato il secondo trofeo stagionale, il Manchester City di Pep Guardiola punta con decisione a ripetersi anche in Premier League. All’Etihad Stadium, i campioni d’Inghilterra ospiteranno il West Ham e, allo stesso tempo, terranno un orecchio ...

Pronostico Liverpool – Watford - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Watford, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Liverpool / Watford / Premier League / Analisi – Torna subito la magia della Premier League nel turno infrasettimanale, dove continua con grande interesse la sfida a distanza tra il Liverpool e il Manchester City, distaccate di un solo punto. Ad Anfield, i Reds di Klopp sfideranno il Watford, una delle rivelazioni di questa stagione. ...

Pronostico Chelsea Vs Tottenham - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Chelsea – Tottenham, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Chelsea / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata di Premier League avrà come big match della giornata il derby dello Stamford Bridge tra Chelsea e Tottenham, 2 squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo weekend. Per i Blues potrebbe essere l’ultimo appello per Maurizio Sarri, sempre ...

Premier League - Liverpool e United a reti bianche : sorride Pep : Getty Images Premier League, Manchester United-Liverpool: la cronaca del match Solskajer sorprende e in assenza di Matic schiera McTominay in regia alla quarta da titolare in Premier League . Mata ...

Pronostico Newcastle Vs Burnley - Premier League 26-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Newcastle – Burnley, Premier League 28^ Giornata, Martedì 26 Febbraio 2019 ore 21.00Newcastle / Burnley / Premier League / Analisi – Al St James Park, sfida da codice rosso tra Newcastle e Burnley, in programma nel turno infrasettimanale della ventottesima giornata di Premier League. Entrambe le formazioni hanno un disperato bisogno di punti salvezza, dato che la zona retrocessione è dietro l’angolo per ...

Pronostico Leicester City Vs Brighton & Hove Albion - Premier League 26-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Leicester City – Brighton & Hove Albion, Premier League 28^ Giornata, Martedì 26 Febbraio 2019 ore 20.45Leicester City / Brighton & Hove Albion / Premier League / Analisi – La ventottesima giornata della Premier League si aprirà martedì 26 Febbraio, dove ci sarà il turno infrasettimanale. Una degli anticipi più interessanti del turno sarà la sfida salvezza tra Leicester City e Brighton Hove & ...