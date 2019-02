Prato | non risponde a telefono | personal trainer di 45 anni trovato morto in casa dai

Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli : “ritiro? Non sono capace a tagliare il Prato di casa! Quando smetto metà paddock…” : Il 16 febbraio compirà 40 anni, ma Valentino Rossi non ne vuole sapere di ritirarsi: il Dottore parla dei cambi di prospettiva del suo presente e ironizza sul suo futuro lontano dalla MotoGp Due date segnate in rosso nel febbraio di tutti i fan di Valentino Rossi: oltre il calssico San Valentino, il 16 febbraio è la data che nessun tifoso del ‘Dottore’ può mai dimenticare, quella del suo compleanno! Il 2019 porta con sè il 40° ...

La trama della prima puntata di Non mentire : Alessandro Preziosi stuPratore o vittima? : Non mentire potrebbe segnare una svolta per la serialità italiana di Mediaset. Il Biscione non è riuscito ad essere incisivo con le sue produzioni in questi ultimi anni e gli ascolti sono ormai ad un livello davvero basso e sembra che sarà difficoltoso anche il percorso inverso, quello verso l'alto. Per questa operazione, Canale 5 ha chiamato a racconta Alessandro Preziosi, che torna a Mediaset dopo anni, e Greta Scarano, volto noto di altri ...

"Può non aver capito". E il giudice tedesco assolve l'immigrato stuPratore : Ein explosiver Urteil. Una notizia esplosiva. Ha titolato così Die Welt quando, cinque giorni fa, è riuscito a ricostruire quanto avvenuto la scorsa primavera a Dresda: il brutale stupro di un'assistente sociale e la successiva assoluzione del siriano che, dopo averla pestata a sangue, l'ha violentata senza alcuna pietà. Il pubblico ministero, spiega ItaliaOggi che ha ripresa la notizia in Italia, ha chiesto e ottenuto che il profugo non finisse ...

Fabio Testi - dal set al trattore : «Lavoro la terra nella tenuta che ho comPrato dal mio bisnonno» : ?Vivo nella mia tenuta di Affi (provincia di Verona) che ho comprato dal mio bisnonno, con la mia famiglia?, una scelta di vita per Fabio Testi che lascia le scintillanti luci della...

Prato - brucia tetto di un capannone a San Silvestro - serve una notte per lo spegnimento : per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un capannone di una azienda tessile. L'allarme era partito nella serata di San Silvestro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Prato. ...