Ponte Morandi | a ' Verso il Festival del lavoro' criticità per trasporti dopo crollo

Crollo Ponte Morandi - l'impatto sull'economia : danni alle imprese per oltre 400 milioni : Il sindaco di Genova Marco Bucci: "Prevediamo di partire il 31 marzo con i lavori di costruzione". A sei mesi dal Crollo...

Ponte Morandi - ricorso di Autostrade : Tar rinvia l'udienza : Tags: Autostrade per l'Italia cronaca genova Marco Bucci notizie liguria Ponte Morandi ricorso rinviata l'udienza TAR Precedente

Infrastrutture : “Si deve ripartire da Genova - il crollo di Ponte Morandi un simbolo” : “Volevamo dare un segnale: dal nostro punto di vista, da Genova si deve ripartire. Per noi il simbolo del Ponte Morandi, del momento in cui si è spezzato un sistema di collegamento portando via tante vite umane, è anche il momento per capire che dalle Infrastrutture si deve ripartire. Si deve ripartire perché in dieci anni abbiamo perso 500mila posti di lavoro, ma con gli investimenti giusti potremmo raddoppiare questo numero, si ...

Gli effetti del crollo del Ponte Morandi su economia - occupazione e integrazione sociale : Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a distanza di sei mesi dal crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto, il tragico evento che ha paralizzato la città e tagliato in due la regione e ha isolato il porto di Genova, uno dei principali scali europei e il primo a livello italiano nel settore container. Maggiormente colpito il settore del commercio con 121 milioni di danni (28,7%), seguito dall’industria (118 ...

Ponte Morandi. L’ex procuratore Di Lecce mette a punto un rigido protocollo anti-mafia : Un controllo antimafia “pressoché inedito, per rigori e controlli”, come lo definisce Il Secolo XIX, quello che sarà applicato ai lavori di ricostruzione del Ponte Morandi e che dovrebbe entrare in vigore nell’arco delle prossime due settimane. Il protocollo Sarà in vigore un sistema di tornelli collegato a una piattaforma informatica a cui avranno accesso, in tempo reale, la Prefettura e la Direzione investigativa antimafia. Entro il venerdì ...

Ponte Morandi : consulenti lavoro - dopo crollo aumento costi per mezzi pesanti : Genova, 26 feb. (Labitalia) - Il crollo del Ponte Morandi "ha generato un aumento di costi (pari a [...]

Ponte Morandi : consulenti lavoro - per crollo 422 mln euro danni a imprese : Genova, 26 feb. (Labitalia) - Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a dis[...]

Ponte Morandi - gli effetti del crollo : Genova, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a distanza di sei mesi dal crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto, il tragico evento che ha paralizzato la città e tagliato in due la regione e ha isolato il porto di Genova, uno dei prin

Ponte Morandi - il bilancio delle imprese : "Azzerata la crescita" : Da parte della Camera di Commercio, comunque, resta un clima di moderata fiducia anche perché i fondi previsti per le imprese dovrebbero aiutare a risollevare la nostra economia. "Quello che abbiamo ...

Ponte Morandi - a fare paura anche l'amianto nei condomini sotto il Viadotto : Nelle case che dovranno essere abbattute è presente un ingente quantitativo del materiale fibroso. Per una corretta bonifica occorrerebbero mesi di lavoro

Ponte Morandi : interrogato Pietro Ciucci - il re delle Autostrade : Un interrogatorio in sordina, lontano dai riflettori. Il 6 febbraio, in gran segreto, la Procura ha ascoltato, come persona informata dei fatti, Pietro Ciucci, prima direttore dell’Iri e poi presidente Anas, “oltre che molte altre cose” (personaggio molto controverso e dibattuto, tra l’altro, n.d.r.), scrive Il Secolo XIX, “avendo fatto per 46 anni il dipendente, il capo o il consulente di aziende partecipate dallo Stato”. Nel 2007 Ciucci ...

Paolo Kessisoglu : «Il giorno del crollo del Ponte Morandi mi sono seduto e ho scritto di getto una canzone per Genova» : Arriva nelle radio su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli e su ibs.it il brano inciso da Paolo Kessisoglu dedicato al ponte Morandi intitolato “C’è da fare” incisa con la partecipazione di Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J – Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro ...

Crollo di Ponte Morandi e falsi report. Una mail d’allarme aggrava i sospetti : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”

Crollo di Ponte Morandi e falsi report : Il tecnico ai superiori: «Occhio al carico su certi viadotti».E i pm valutano se attribuire agli indagati il “dolo eventuale”