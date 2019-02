PMI | da Unicredit e BEI 500 milioni per imprese femminili e clima

finanza.lastampa

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Leasing e Banca Europea per gli Investimenti, BEI, rinnovano l'impegno a garantire risorse a sostegno dell'economia reale per il finanziamento delle piccole e medieitaliane, PMI,, con particolare enfasi su imprenditoria femminile, innovazione, Industria 4.0, e progetti che contrastano il ...

