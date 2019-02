Pil Francia | confermato rallentamento nel 2018 | crescita si ferma all' 1 | 5%

wallstreetitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Lo ha indicato oggi l'istituto di statistica d'Oltralpe , Insee, conndo ildell'economia francese rispetto a un anno fa.

grandebluff : FallitaGlia unica in recessione... ma ssstttt ;-) Francia: Pil IV trimestre 2018 salito dello 0,3%, in linea con at… - moneypuntoit : Agenda macro 28 febbraio: inflazione attesa in progresso per il Vecchio continente: Oggi gli operatori saranno foca… - Kemess9 : @PaoloGentiloni Il vero allarme è sull'economia ue, tutta in caduta libera. La BCE è incapace di politiche anticicl… -