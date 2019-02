Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio | cambiamenti climatici | prevenzione

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) “Con il varo delper ladelProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei, mettendole indai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazionedei Consorzi per la Gestione e la Tutela dele delle Acque Irrigue (ANBI), che prosegue: “Esprimiamo inoltre piena condivisione per l’obiettivo indicato del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di coordinare, semplificare, spendere meglio e più velocemente i fondi. In particolare, il Ministro Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, ha ringraziato i Consorzi di bonifica per le attività preventive di ...

GiuseppeConteIT : Alle 16 presenterò il Piano nazionale per la sicurezza del territorio #ProteggItalia. Saranno con me i Ministri… - Palazzo_Chigi : Presentazione del Piano Nazionale per la sicurezza del territorio, oggi alle 16 la conferenza stampa con il Preside… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT con i Ministri @SergioCosta_min, @giamma71,… -