Piano dissesto per il Veneto | Zaia | Bei segnali da questo governo

Dissesto idrogeologico - il governo vara il Piano Proteggi Italia. Conte : '11 miliardi in campo' : ...d,a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/politica/...

Dissesto idrogeologico - il governo vara il Piano Proteggi Italia. Conte : '11 miliardi in campo' : Undici miliardi di euro per interventi contro il Dissesto idrogeologico nel triennio 2019-2021, 3 miliardi solo quest'anno,. Altri 3 miliardi di euro nel triennio per l'emergenza delle 17 regioni ...

Cosa è ‘Proteggi Italia’ - il Piano del governo contro il dissesto idrogeologico : Oggi è stato presentato il piano 'Proteggi Italia', illustrato dal premier Giuseppe Conte, insieme ai ministri dell'Ambiente, delle Politiche agricole e del Sud. "È il più grande piano contro il dissesto del territorio mai fatto - ha detto Conte - L'Italia è un Paese fragile, serve una terapia del territorio per proteggerlo e metterlo in sicurezza". Stanziati 11 miliardi per il triennio 2019-2021.Continua a leggere

Dissesto idrogeologico - in arrivo 11 miliardi del Piano "Proteggi Italia" : L'annuncio di Conte: "Così metteremo in sicurezza un territorio fragile". Altri 2,3 miliardi per l'agricoltura. Un disegno di legge per sveltire i cantieri

Investimenti - Conte presenta il Piano antidissesto : “Pronti 3 miliardi per nuovi cantieri solo per il 2019” : La spinta agli Investimenti annunciata dal governo come risposta alla frenata dell’economia parte dal dissesto idrogeologico. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte presenta il piano “Proteggi Italia“, quello che lo stesso presidente del Consiglio definisce “il più grande contro il dissesto del territorio mai fatto: i suoi pilastri sono emergenza, prevenzione, rafforzamento della governance”. “solo nel 2019 ...

Conte lancia Piano 'Proteggi Italia' contro il dissesto del territorio : Al via il piano 'Proteggi Italia' , presentato dal premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. LA DIRETTA "Abbiamo lanciato il piano 'Proteggi Italia' - ha detto Conte - è il più ...