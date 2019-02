Phil Spencer | La chiusura di Lionhead? Sono sempre decisioni difficili | sono

Phil Spencer - Geoff Keighley - Cory Barlog - sviluppatori e publisher salutano Reggie Fils-Aime : Come vi abbiamo riportato solo poco fa, Reggie Fils-Aime si ritira e abbandonerà il ruolo di presidente di Nintendo of America nel mese di aprile.Il ritiro di una figura così iconica per tutta l'industria non poteva di certo passare inosservato e proprio quell'industria ha tributato all'apprezzatissimo Reggie il saluto che effettivamente merita. Qui di seguito potete vedere da vicino alcuni tweet di personalità iconiche dell'industria ...

Phil Spencer ha visto da vicino i nuovi progetti di Rare e Playground Games ed entrambi sarebbero già giocabili : Per quanto riguarda Playground Games , il team salito agli onori della cronaca soprattutto per il lavoro svolto sulla serie Forza Horizon potrebbe essere al lavoro su un action-RPG o addirittura sul ...

Phil Spencer ha visto da vicino i nuovi progetti di Rare e Playground Games ed entrambi sarebbero già giocabili : Dopo essersi concentrata sull'hardware con il lancio di Xbox One X e soprattutto sulla creazione di un ecosistema formato da servizi come Xbox Game Pass e un Project xCloud ancora tutto da scoprire, la divisione gaming di Microsoft sa che il successo passa inevitabilmente per i giochi e soprattutto per le esclusive di qualità.Come segnalato su ResetEra, in un recentissimo podcast in compagnia di Larry "Major Nelson" Hyrb, Phil Spencer non ha ...

La promessa di Phil Spencer : preparatevi a un grandissimo E3 2019 per Xbox : Come ormai sappiamo da un paio di mesi, Sony e l'universo PlayStation non saranno presenti all'E3 2019. La notizia ha indubbiamente un peso non irrilevante anche per Microsoft e Nintendo, gli altri due grandi produttori di console che ora non devono preoccuparsi in alcun modo della conferenza della rivale e che anzi dovrebbero cercare di sfruttare al meglio questa assenza.Phil Spencer, capo della divisione Xbox, sa bene che si tratta di una ...

Phil Spencer : L’E3 2019 sarà un grande evento per Microsoft : L‘E3 2019 sarà la prima edizione alla quale Sony non parteciperà attivamente con una conferenza, lasciando il campo libero a Microsoft, la quale ha in serbo delle grandi novità per tutti i giocatori. Phil Spencer in una recente dichiarazione ha parlato di come l’evento sarà l’occasione ideale per presentare le novità in arrivo. Phil Spencer parla dell’E3 2019 di Microsoft Il capo ...

Xbox E3 2019 : secondo Phil Spencer sarà un grande evento : Appena 2 giorni fa il responsabile della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, e il direttore di Xbox Live, Larry Hryb, hanno tenuto un interessante podcast rivelando alcuni dettagli in merito al futuro di Xbox. Spencer ha riconfermato l’arrivo sul mercato di nuovi progetti sviluppati sia da Playground Games che da Rare, due dei migliori studi acquistati dal Colosso di Redmond avendo realizzato rispettivamente l’intera serie ...

Phil Spencer guarda a un "futuro brillante" nel lavorare con Bungie dopo la separazione da Activision : Non è certamente un segreto che il boss di Xbox, Phil Spencer, sia un grande fan di Destiny e, dopo la notizia che Bungie ha concluso la sua partnership con Activision pur mantenendo i diritti di pubblicazione sulla serie di Destiny, Spencer ha pubblicato un tweet commentando la vicenda, dicendo che non vede l'ora di lavorare con Bungie in futuro.Spencer non è stata l'unica figura importante dell'industria a rispondere pubblicamente alla notizia ...