Perché il Movimento 5 stelle sorpassa a destra la Lega sui migranti

Perché l’e-voting del Movimento 5 stelle non è attendibile : Dalla dirigenza "a latere" del primo partito d'Italia è arrivato un annuncio inquietante. Il voto sulla piattaforma "Rousseau" – si dice – "conterà sempre di più". Se fosse così, sarebbe come cadere dalla padella nella brace.L'e-voting del Movimento 5 stelle , infatti, si fonda su quesiti predeterminati da una scelta dei vertici e si fonda su sistema di voto che le stesse istituzioni pubbliche considerano ...

Perché il movimento NoVax ha successo? Forse dietro c'è un fenomeno chiamato isteresi : Perché le iniziative per ripristinare le coperture vaccinali non funzionano bene? Per via dell'isterisi, un fenomeno per cui gli effetti di un evento persistono anche dopo la scomparsa