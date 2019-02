Pentathlon moderno | Coppa del Mondo Il Cairo 2019 | tre italiani in finale | eliminato Pier

oasport

(Di venerdì 1 marzo 2019) Oggi sono andate in scena a Il, in Egitto, le qualificazioni maschili della prima tappa dideldi, primo step di avvicinamento alle Finali di fine giugno di Tokyo, primo evento di natura mondiale a mettere in palio un pass per le Olimpiadi 2020. Gli unici qualificati ai Giochi, al momento, sono i campioni d’Africa, gli egiziani Haydy Morsy (che ieri tra le donne ha staccato il pass per laper ripescaggio) e Sherif Nazeir (assente in questa manifestazione).Passano tutti i big in gara: gli ex campioni delValentin Belaud (Francia) e Pavlo Tymoshchenko (Ucraina), il numero due del ranking mondiale Valentin Prades (Francia) ed il numero 5 Ilya Palazkov (Bielorussia). Il migliore di giornata è Alexander Lifanov (Russia), seguito dal padrone di casa Ahmed Elgendy (Egitto).Avanti anche tresui quattro in gara: molto bene ...

