Pd | Zingaretti | ' Mai pensato a un' alleanza con il M5s'

SCENARIO/ L'agonia di Di Maio tra Salvini e Zingaretti : Il capo politico di M5s pensava di potersi espandere a destra, ma ha perso la scommessa e a destra ha trovato Salvini. Ora ha solo una chance

Nicola Zingaretti contro Luigi Di Maio : “Antepone sua ambizione personale a interessi cittadini” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla guida del Pd, Nicola Zingaretti, attacca Luigi Di Maio: "Credo che il vicepresidente del Consiglio Di Maio stia anteponendo una sua ambizione personale a dispetto del volere dei cittadini che lo hanno votato. È la strategia dello stare al potere a tutti i costi”.Continua a leggere

SPY M5S/ Il nuovo piano di Di Maio tra de Magistris e Zingaretti : Ieri M5s si è ufficialmente trasformato in un partito vero e proprio. E Di Maio ha già pronte le alleanze. A cominciare dalla Campania

Luigi Di Maio fregato pure dal Pd. Nicola Zingaretti : "Crisi? Si vota" - perché ora gode Salvini : Tanti saluti a Luigi Di Maio. Al Movimento 5 Stelle non resta che Matteo Salvini. Un bel guaio, visto che il ricatto implicito alla Lega era che in caso di governo ci sarebbe stata sempre l'exit strategy di un governo Pd-5 Stelle. Invece Nicola Zingaretti, candidato segretario dem e favorito alle im

Nicola Zingaretti (PD) : ‘Strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio’ : Il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico, con un’intervista su Fanpage ha spiegato in che modo intendere strappare l’egemonia della rete ai vicepremier Di Maio e Salvini, rispettivi capi di partito del Movimento 5 Stelle e della Lega. Zingaretti: ‘Si riparta dalle persone’ Secondo il presidente della Regione Lazio, il Partito Democratico dovrebbe voltare definitivamente pagina. Esso ...

Nicola Zingaretti : “Ecco come strapperemo l’egemonia della rete a Salvini e Di Maio” : Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, lancia la sua ricetta per sconfiggere, anche sui social e sul web, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il progetto di Zingaretti, spiegato a Fanpage.it, è quello di coinvolgere tutta la comunità delle primarie di marzo, legando il voto a una raccolta "di un numero di cellulare, un'email, un contatto social, per continuare l'esperienza delle primarie anche ...

Zingaretti : “Non approvo la parola ‘burattino’ a Conte - ma condivido il pensiero - ormai non contiamo più nulla in EU” : Zingaretti commenta così la critica mirata a Giuseppe Conte in parlamento europeo: “Non approvo la parola ‘burattino’ ma condivido il pensiero” Se il premier Giuseppe Conte è stato aspramente criticato al Parlamento di Strasburgo è perchè l’Italia “dopo 8-9 mesi di questo governo, negli scenari internazionali non conta più niente. Questo è il dato politico … L'articolo Zingaretti: “Non approvo la ...

Pd - l’ira di Zingaretti : “A chi mi accusa - rispondo : non farò mai alleanze col M5s. Piantiamola di litigare” : “Non farò mai alleanze col M5s. Lo dico a chi mi accusa di governare con loro”. A dirlo, alla Convenzione del Pd, il candidato alla segreteria Nicola Zingaretti. “Piantiamola di fare le caricature tra di noi” ha ammonito il presidente della Regione Lazio, che poi ha aggiunto: “I nostri ex elettori che hanno scelto il M5s li dobbiamo riconquistare”. L'articolo Pd, l’ira di Zingaretti: “A chi mi ...

Roma - Zingaretti : Non ci sarà nessuna Malagrotta - basta con terrorismo - Romait - : Se la Capitale iniziasse una efficace politica di raccolta differenziata e una seria politica di gestione moderna e innovativa del ciclo dei rifiuti, basata sull'economia circolare, il nuovo sito si ...

Maiorino : 5S si opporrà a soluzione discarica - idea malsana di Zingaretti : Roma – “A Roma abbiamo atteso sette anni. Sette lunghi anni per avere risposta dalla Regione Lazio una risposta sul piano per il conferimento dei rifiuti, che e’ di competenza regionale. Oggi Zingaretti evidentemente ha trovato un ritaglio di tempo tra gli impegni per la sua campagna per diventare segretario del Pd. E ricordandosi che incidentalmente e’ anche presidente del Lazio, esprime finalmente una risposta. Quale? ...

Il senatore M5S Lannutti su twitter : "Le banche controllate dai Savi di Sion". Il Pd insorge - Zingaretti : "Antisemita - Di Maio prenda le distanze" : "Il Gruppo dei Savi di Sion" e Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale,portò alla creazione di un manifesto: "I Protocolli dei Savi di Sion"." E' quanto scrive su twitter il senatore di M5s, ELio Lannutti, che posta anche il link di un sito antisemita.Gruppo dei Savi di Sion" e Mayer Amschel Rothschild, l'abile fondatore della famosa dinastia che ancora ...