Pd Roma | preoccupati per astensione 5S su mozione centro ‘Lucha y Siesta’

(Di giovedì 28 febbraio 2019)– “L’del M5S allapresentata da Stefano Fassina sul‘Lucha y Siesta’ oggi in Assemblea Capitolina ci preoccupa. Dopo quanto accaduto alla Casa Internazionale delle Donne, oggi ci troviamo in una situazione molto simile: i luoghi e i presidi che tutelano le donne sono punti di riferimento sociali e culturali per tutta, non possono apparire sempre come un problema. Siamo, ma non ci rassegnamo. Continueremo a far sentire la nostra voce insieme a quanti ritengono indispensabili questi spazi per la nostra citta’”. Cosi’ in un comunicato il gruppo del Pd capitolino.L'articolo Pdper5S su‘Lucha y Siesta’ proviene daDailyNews.

