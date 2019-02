Paquetà convocato dal Brasile La novità assoluta è Vinicius Junior

sport.sky

(Di giovedì 28 febbraio 2019) C'è anche Lucasnella lista dei convocati del Ct delTite per le amichevoli di marzo contro Panama e Repubblica Ceca, il 23 e 26 marzo, che serviranno come test in vista della Coppa ...

