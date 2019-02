Pallavolo – La Serie A femminile si conferma ai vertici europei | tre italiane ai quarti

Pallavolo – Serie A1 maschile : prova del nove per la Revivre Axopower - domani la sfida con Calzedonia Verona : Sarà una sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come quella milanese e veronese L’arena dei leoni è pronta: domani sera, alle ore 18.00 con diretta tv su Raisport, la Revivre Axopower Milano sarà impegnata nel ventiduesimo turno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia Verona. All’AGSM Forum sarà sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : si gioca l’ottava giornata di ritorno - il Club Italia Crai sfiderà Cantù : La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica Per l’ottava giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato in Lombardia, dove domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel) affronterà la Libertas Brianza Cantù. La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica; con gli uomini di Cominetti che si trovano al quinto ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : match complicato per la Banca Valsabbina - al PalaGeorge arriva la Pomì : Dopo il turno di riposo la Banca Valsabbina va all’attacco delle forti casalasche che viaggiano nei piani alti della classifica Secondo derby lombardo consecutivo per la Banca Valsabbina Millenium. Nella ventunesima giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1, le Leonesse bresciane sfideranno, domenica 24 febbraio (ore 17) al PalaGeorge di Montichiari, l’E’più Pomì Casalmaggiore. Dirigeranno Maurizio Canessa e ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Scandicci blinda il terzo posto - Imoco e Igor difendono il primato : Sorpasso UYBA e Pomì, in due in quarta posizione. Cuneo da Play Off, Zanetti ko La Savino Del Bene Scandicci reagisce al ko di Cremona e blinda il terzo posto della classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile al termine della 20^ giornata. Le toscane di Carlo Parisi battono in rimonta la Saugella Team Monza e salgono a quota 42 punti, quattro in meno della coppia di testa formata da Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Club Italia Crai ko a Busto Arsizio - la Unet E-Work si impone 3-0 : Partita a senso unico quella disputata al Palayamamay, dove le padrone di casa non lasciano scampo alle azzurrine Il Club Italia Crai torna a mani vuote dal Palayamamay: le azzurrine cedono 3-0 (25-20, 25-14, 25-14) contro la Unet E-Work Busto Arsizio nella settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Assente Elena Pietrini per un risentimento alla schiena, il tecnico Massimo Bellano fa tornare in campo nella massima Serie ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai sorride - Cisano Bergamasco ko 3-1 : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ritrova la vittoria superando 3-1 Cisano Bergamasco Al rientro dalla sosta dettata dalle finali della Coppa Italia della settimana scorsa, il Club Italia Crai torna alla vittoria superando Cisano Bergamasco per 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-22). Un successo importante sotto diversi punti di vista quello di questa sera, ma soprattutto sotto il profilo psicologico. Infatti, gli azzurrini erano ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai torna in campo - le azzurrine impegnate a Busto Arsizio : Domenica le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo il lungo stop imposto dalle finali di Coppa Italia e dal turno di riposo previsto dal calendario del Campionato di A1, domenica finalmente le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup. La regular season vedrà le azzurrine impegnate sul campo della ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : niente da fare per la Banca Valsabbina - Bergamo trionfa 3-1 : Non bastano due buoni set alla Banca Valsabbina, le orobiche si prendono l’intera posta in palio: fatale un avvio nervoso con l’attacco in difficoltà Non sorride il primo dei quattro derby lombardi consecutivi. Nella sesta giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1 la Banca Valsabbina è sconfitta per 3-1 da una Zanetti Bergamo meno contratta e nervosa. Le Leonesse si fanno raggiungere all’ottavo posto dal team ...

Serie A Pallavolo - la preview della 19ª Giornata – Apre le danze il derby Bergamo Brescia : domenica Pomì-Savino Del Bene : Samsung Volley Cup: riprende il Campionato con il derby Zanetti-Banca Valsabbina. domenica c’è Pomì-Savino Del Bene. A Firenze e Monza duelli Play Off Disputate le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, con il successo finale dell’Igor Gorgonzola Novara, si torna a parlare di Samsung Volley Cup, il Campionato giunto alla 19^ Giornata della Regular Season. In testa proprio le azzurre di Massimo Barbolini in compagnia ...

Pallavolo – Serie A1 femminile - la Millenium si prepara all’anticipo di Bergamo contro la Zanetti : Mazzola impensierito dalle continue variazioni tattiche delle orobiche “studieremo tutte le combinazioni”. L’opposta Nicoletti: “diamo continuità al nostro gioco” Sabato ore 20.30 è tempo d’anticipo per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che scenderà in campo alle 20.30 contro la Zanetti Bergamo al PalaAgnelli di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta Rai Sport +HD, è la seconda volta che le ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : brutta sconfitta per il Club Italia Crai - gli azzurri cedono in rimonta a Cuneo : Amaro in bocca per gli azzurri di Monica Cresta, avanti di due set prima della rimonta di Cuneo che si porta a casa il successo Non bastano le buone risposte fornite nei primi due set al Club Italia Crai, che cede al tie-break dopo aver subito la rimonta dell’Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-21, 25-23, 20-25, 28-30, 10-15). Resterà sicuramente un pizzico di amaro in bocca agli azzurrini dopo questa sconfitta, arrivata dopo essersi imposti ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia ospita Cuneo : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cuneo nell’anticipo del sabato Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel) il Club Italia Crai ospiterà l’Acqua San Bernardo Cuneo. La gara in questione sarà la prima di due match consecutivi che gli azzurrini giocheranno tra le mura amiche, che sarà seguita dalla sfida con Cisano Bergamasco dopo la sosta il 16 ...