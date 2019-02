Palermo | bambino di tre anni rapito da due uomini Sparita anche la mamma

Partorisce su una nave al largo della Sardegna : la mamma andava da Genova a Palermo quando il bambino ha deciso di nascere : Non ce l’ha fatta ad aspettare di arrivare in porto: il bimbo ha deciso di nascere in mezzo al mare, a largo della Sardegna, sul traghetto Excelsior della Gnv in navigazione da Genova a Palermo. La neomamma e il neonato si trovano ora all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stati recuperati dagli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno raggiunto la nave con un elicottero. E’ accaduto questa mattina, mentre ...