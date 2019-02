Ötzi e il mistero del tempo va in Canada all’ ICFF Youth 2019

spettacoloitaliano

(Di giovedì 28 febbraio 2019)e ildeldi Gabriele Pignotta sbarca inall'Italian Conrary Film Festival. Dopo aver vinto il Giffoni Film Festival,e ildelsarà in scena inall’dall’8 al 13 aprile. Altra grande soddisfazione per il fantasy italiano diretto da Gabriele Pignotta. Il film prodotto dalla One More Pictures sarà l’unico titolo “reale” e non animato nella speciale rassegna canadese dedicata ai giovani.e ildeldall'8 al 13 aprile ...

SoloxLG : RT @AlbertoFuschi: Ötzi e il Mistero del Tempo va in #Canada all’ #ICFFYouth Italian Contemporary Film Festival 2019 ???????? @OneMore_Pic #ICF… - AlbertoFuschi : Ötzi e il Mistero del Tempo va in #Canada all’ #ICFFYouth Italian Contemporary Film Festival 2019 ???????? @OneMore_Pic… -