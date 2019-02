Oroscopo 2 marzo | Leone intrigante | Bilancia emotiva | nuove emozioni per Acquario

Oroscopo del 13 marzo : l'Acquario stia più tempo coi figli - i Vergine controllino le spese : Questo mercoledì conduce verso la metà della seconda settimana del mese di marzo. Vediamo insieme le previsioni astrologiche e l'Oroscopo della giornata del 13 marzo, cercando di capire quali novità nel dettagli hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali. Ariete, Toro, Gemelli: l'Oroscopo del 13 marzo Ariete: purtroppo quello di essere un po' presuntuosi è un vostro limite caratteriale, ma durante questa giornata avrete ...

Oroscopo 14 marzo : Vergine giù di morale - opere di beneficenza nobilitano il Cancro : Giovedì 14 marzo rappresenta il giro di boa della settimana e conduce tutti i dodici segni zodiacali verso la metà del terzo mese dell'anno. Vediamo insieme le previsioni astrologiche e l'Oroscopo della giornata, cercando di capire quali novità nel dettagli hanno in serbo stelle e pianeti. ...Continua a leggere

Oroscopo 1 marzo : bene il Toro in amore - Pesci in recupero : Un nuovo mese prende ufficialmente il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla giornata dell'1 marzo 2019. Vediamo quali cambiamenti porterà questo mese con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della nuova giornata. Ariete: in amore in questo inizio mese bisogna stare attenti alle complicazioni, meglio parlare solo se strettamente necessario. Nel lavoro rallentamenti, dovrete recuperare e superare presto un esame. In ...

Branko Oroscopo : previsioni del fine settimana 2-3 marzo 2019 : oroscopo di Branko del primo weekend di marzo: le previsioni di sabato 2 e domenica 3 Febbraio è ormai giunto al termine, perciò sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko del primo fine settimana di marzo, con lo zodiaco di sabato 2 e domenica 3 ma, in generale, dei primi giorni di marzo anche esterni al weekend, tratto dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sul quale il re delle ...

L'Oroscopo di domani 1 marzo : Ariete ribelle - Bilancia in ripresa : Un nuovo mese si apre alla perfezione con le previsioni astrali di venerdì, che puntano un riflettore sul lavoro e sui sentimenti di tutti i segni zodiacali. marzo sarà un mese ricco di sorprese per Ariete, Toro, Bilancia e Scorpione. Favorevoli i transiti planetari anche per Pesci, Sagittario e Acquario, che potranno mettere in pratica le loro idee, con fervore e spirito pratico. Di seguito L'oroscopo di venerdì. Previsioni astrali dall'Ariete ...

Oroscopo Sagittario - marzo : periodo di nuovi incontri : Nuovo mese in arrivo per i nati sotto il segno del Sagittario. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo. Di seguito anche i consigli per affrontare nel migliore dei modi le prossime settimane con maggiore serenità. Quello precedente è stato un mese positivo per il segno. In particolar modo avete goduto di una buona energia per quanto riguarda l'aspetto fisico. I problemi nati ...

Oroscopo Acquario del mese di marzo : bene i sentimenti : Il mese di marzo sta per giungere. Scopriamo le previsioni astrologiche di tutti i nati Acquario per quanto riguarda il periodo compreso tra l'1 ed il 31 marzo 2019. Ecco l'Oroscopo con l'amore, la salute il lavoro, ma anche consigli per affrontare bene le prossime giornate in arrivo. Il mese di febbraio per il segno dell'Acquario è stato positivo. In campo sentimentale è stato possibile fare dei passi avanti, grazie ai diversi pianeti ...

Oroscopo di domani 1 marzo : alla grande il primo del mese ai leonini - gemellini in affanno : Notizie belle o brutte queste portate dall'Oroscopo di domani 1 marzo 2019? Comunque, non è sbagliato di certo aspettarsi qualcosa di positivo ovviamente, anche perché come da noi più volte ribadito, "l'essere positivi" è fondamentale in ogni situazione. In questo contesto, l'Astrologia quotidiana prova a mettere "le mani avanti" cercando di anticipare qualcosa di concreto in merito al prossimo venerdì, giornata importante capostipite del nuovo ...

Oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 27 febbraio al 5 marzo : ARIETE 21.03 -20.04TORO 21.04 -20.05GEMELLI 21.05 -21.06CANCRO 22.06 - 22.07LEONE 23.07- 23.08VERGINE 24.08 -22.09BILANCIA 23.09 - 22.10SCORPIONE 23.10 - 22.11SAGITTARIO 23.11 - 21.12CAPRICORNO 22.12 - 20.01ACQUARIO 21.01 - 19.02PESCI 20.02 - 20.03Cari Bilancia, voi avete il dono di Julia Roberts, ovvero un sorriso che mette tutti d’accordo e che è in grado di annientare qualsiasi avversità. Nuova puntata dell’Oroscopo firmato da Maria ...

Oroscopo del giorno 1 marzo : venerdì con Venere in Acquario - Capricorno sbanca : L'Oroscopo del giorno 1 marzo 2019 è disponibile alla consultazione: i nostri studi astrali, spesso sono complicati e molto difficili da interpretare è vero, ma al contempo resi imparziali e possibilmente realistici. Partiamo subito a dare conto di come saranno le stelle mettendo prima di tutto in chiaro una notizia succulenta, certamente in grado di far felici gli appassionati d'Astrologia e non solo: il passaggio di Venere in Acquario. Allora, ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo : Sagittario viaggiatore - Acquario trasgressivo : In questa settimana che va dal 18 al 24 marzo troviamo il Sole che passerà dai Pesci all'Ariete. La Luna viaggerà dal Leone allo Scorpione. Nodo lunare in Cancro e Giove in Sagittario. Nettuno e Mercurio in Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere in Acquario e Marte assieme ad Urano nel segno del Toro. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Ariete sotto esame, Toro stacanovista Ariete: progetti sotto esame. Da una parte le questioni ...

Oroscopo 7 marzo : Ariete in preda al nervosismo - Acquario 'mani bucate' : In questo giovedì 7 marzo 2019 troviamo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno, Mercurio e la Luna (sino alle 21 circa) si troveranno in Pesci. Dopo le 21 la Luna si sposterà in Ariete. Urano e Marte in Toro, con nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali. Ariete nervoso Ariete: astri poco favorevoli sino a sera renderanno i nativi ...

Oroscopo del 12 marzo - giornata contraddittoria per l'Acquario : Secondo gli studi degli esperti di Astrologia, le stelle e la disposizione dei singoli pianeti influenzano la nostra vita, il nostro destino, le nostre singole giornate. Vediamo quali sono le previsioni per i dodici segni dello Zodiaco per il 12 marzo 2019. Ariete, Toro, Gemelli: Oroscopo Ariete: sarà una giornata no, per chi fa parte delle forze dell'ordine. Secondo l'Oroscopo sono favoriti gli incontri d'affari, mentre le donne del segno ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo : cambiamenti per il Leone - Vergine più serena : La prima settimana di marzo sarà molto particolare per i nati sotto il segno della Bilancia, i quali dovranno vedersela con nuovi progetti in ballo. I Pesci, invece, dovranno pensare ad alcune decisioni importanti da prendere. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo Saturno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Potrebbero presentarsi nuovi occasioni di ...