Nuovo trailer di Gameplay per The Sinking City

X-Men : Dark Phoenix - ecco il Nuovo trailer del film! : Appena diffuso in rete il trailer di X-Men: Dark Phoenix. Pubblicato online il nuovo trailer di X-Men: Dark Phoenix! Il film della saga degli X-Men insieme a New Mutants, sarà l’ultimo cinecomic Marvel a uscire con la 20th Century Fox prima del passaggio definitivo al MCU e avrà un cast di star di Hollywood: Jennifer Lawrence, Sophie ... Leggi tuttoX-Men: Dark Phoenix, ecco il nuovo trailer del film!L'articolo X-Men: Dark Phoenix, ecco il nuovo ...

X-Men : Dark Phoenix - ecco il Nuovo trailer del film sui mutanti : Dopo una lunghissima gestazione e parecchi rimandi, arriverà finalmente nelle sale X-Men: Dark Phoenix, il nuovo capitolo nella saga dei mutanti targati Fox. E dopo estenuante attesa arriva un nuovo trailer, dopo quello breve ed enigmatico rilasciato a settembre. Com’è noto, la vicenda si incentrerà sulla figura di Jean Grey, interpretata da Sophie Turner (l’attrice sarà presto impegnata anche con la stagione finale di Game of ...

Mewtwo e molti altri Pokémon nel Nuovo trailer del film Detective Pikachu : Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo trailer per l'imminente film dei Pokemon live-action Detective Pikachu, riporta Dualshockers. Il video fornisce qualche dettaglio in più sulla storia del film, ma ci sono anche molti Pokemon. Alcuni dei nuovi che possono essere visti in questo trailer includono Machamp, Ludicolo, Snorlax, Golurk, Loudred, Gengar, Blastoise, Cubone, Flareon, Aipom e molti altri ancora. Probabilmente l'aspetto più ...

L'avventura ha inizio nel Nuovo trailer italiano di Pokémon - Detective Pikachu : ... nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed ...

Detective Pikachu : ecco il Nuovo trailer del film! : Detective Pikachu: è stato appena pubblicato un nuovo trailer del film. Warner Bros pubblica online il nuovo trailer di Detective Pikachu, il live-action sui Pokémon. Il film d’animazione per il cinema ha come protagonista Ryan Reynolds e, al fianco della star di Hollywood, l’attore Justice Smith. Trovi il trailer in italiano e in lingua originale alla ... Leggi tuttoDetective Pikachu: ecco il nuovo trailer del film!L'articolo ...

Zombies are coming nel Nuovo trailer di World War Z : Saber Interactive, in partnership con Focus Home Interactive, ha oggi pubblicato un nuovo trailer di gameplay di World War Z, il gioco ispirato al film d'azione di Paramount Pictures. Ecco il comunicato ufficiale:Il trailer "Zombies Are coming" offre uno sguardo approfondito alle orde di zombie, giusto in tempo per celebrare l'apertura dei pre-order fisici e digitali. Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena ...

Il Nuovo eroe di Overwatch ha un nome e un primo trailer ufficiale : ecco di chi si tratta : Quello di Overwatch è un nome ormai familiare anche a chi non mastica il linguaggio dei videogiochi. L'hero shooter di Blizzard non è solo uno sparatutto frenetico e divertentissimo da vivere online, ma anche un titolo che ha saputo varcare i confini del videoludo, proponendosi come un ambizioso progetto transmediale che racconta di un universo colorato a affascinante. Sotto le sue tinte pastello, Overwatch rappresenta una delle più grandi arene ...

Baptiste è il Nuovo eroe di Overwatch nel trailer che ne narra le origini : Dopo i rumor della scorsa settimana arriva l'ufficialità: Baptiste è il nuovo eroe di Overwatch, il trentesimo personaggio giocabile dell'apprezzato hero shooter di Blizzard.Le informazioni dettagliate al momento latitano ma sembra che si tratterà di un personaggio di supporto, una sorta di medico da combattimento tutto da scoprire che potrebbe proporsi come una sorta di punto d'incontro tra un DPS e un curatore vero e proprio. Al di là di ...

Il Nuovo trailer di Captive State : Una storia dispotica con al centro il rapporto tra uomini e alieni per riflettere su un moderno stato di polizia, sulle minacce alle libertà civili e sul dissenso all’interno di una società autoritaria. Questo il messaggio che porta Captive State, il thriller fantascientifico che segna il ritorno sulla scena di Rupert Wyatt (dopo Prison Escape, L’alba del pianeta delle scimmie e The Gambler), con John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders e, ...

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution prende vita in un Nuovo trailer gameplay : Con l'uscita di We. The Revolution, prevista il 21 marzo, che si avvicina a grandi passi, il gioco torna a far parla di sé in un breve gameplay trailer che ci mostra alcuni elementi centrali delle meccaniche di gioco dell'opera sviluppata da Polyslash.Nel gioco vestiremo i panni di un giudice del Tribunale Rivoluzionario durante la Rivoluzione francese e avremo a che fare con più di 100 casi unici e moralmente ambigui e dovremo venire a patti ...

Elton John : ecco il Nuovo trailer ufficiale del film Rocketman! : Rocketman: pubblicato online il nuovo trailer ufficiale della pellicola sulla vita di Elton John. Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Rocketman, il film che racconta al cinema la storia di Elton John, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera. Il protagonista è Taron Egerton: la star di Hollywood spera di ripetere il successo ottenuto da ... Leggi tuttoElton John: ecco il nuovo trailer ufficiale del ...

Il Nuovo trailer di The Division 2 svela i dettagli dell'endgame : Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, The Division 2 (non perdetevi la nostra ultima prova) si propone come la nuova evoluzione di quell'esperienza GDR e sparatutto online open world che il primo gioco ha contribuito a creare. Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. ormai ...

Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta in un Nuovo trailer : Super Dragon Ball Heroes World Mission è la nuova iterazione videoludica dell'immortale franchise di Dragon Ball, e questa volta giungerà per PC e Nintendo Switch per la prima volta.Super Dragon Ball Heroes World Mission si presenta dunque in un nuovo trailer, il quale possiamo vedere qui di seguito riportato. Nel filmato possiamo avere un assaggi della modalità Creazione delle Carte, modalità che ci permetterà di creare e utilizzare le proprie ...

«Ricordi?» : il trailer del Nuovo film con Luca Marinelli : Ricordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con Luca MarinelliRicordi?: il nuovo film con ...