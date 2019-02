Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi : Laura Bovoli sarà processata a giugno per concorso in bancarotta documentale. L’inchiesta riguarda i rapporti con una ditta del posto

Nuovi guai per la madre di Renzi : a processo per bancarotta a Cuneo : Nuovi guai per la madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, che è stata rinviata a giudizio dal gup di Cuneo con l'accusa di bancarotta fraudolenta. I fatti si riferiscono a presunti rapporti illeciti fra una società toscana di cui era amministratrice la signora Bovoli e una ditta di volantinaggio del Cuneese, fallita nel 2014. La madre dell'ex premier, insieme ad altre due persone, sarà quindi processata a Cuneo il 19 giugno alle ore 9.

Reddito di cittadinanza - Nuovi guai : senza stabilizzazioni sciopero a oltranza nei centri per l'impiego : Precari che assumono altri precari: il cortocircuito esplode in Anpal Servizi, ente nevralgico per la formazione dei nuovi...

Nuovi guai per Corona : beccato in un pub ad Avellino - ma non poteva uscire dalla Lombardia : Non finiscono mai i guai per Fabrizio Corona. L'ex "re dei paparazzi" continua a stare al centro degli scoop e delle polemiche. Ricordiamo che Corona dopo aver scontato la condanna a 12 mesi di detenzione e dopo aver trascorso qualche mese nella comunità di Don Mazzi, è potuto tornare a casa, col divieto, però, di non poter uscire dai confini della Lombardia e non poter guidare di notte. Entrambi i divieti sono stati violati da Corona lo scorso ...

Nuovi guai per Fabrizio Corona - lavorava in un pub di Avellino ma aveva divieto di uscire dalla Lombardia : Nuovi guai per Fabrizio Corona che avrebbe violato le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza. L'ex re dei paparazzi sarebbe stato trovato a lavorare in un pub di Solofra , Avellino, come ...

Upas - spoiler dal 18 al 22 febbraio : torna il commissario Landolfi - Nuovi guai per Michele : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di ...

Torino - Nuovi guai giudiziari per l'ex portavoce dell'Appendino : Luca Pasquaretta indagato per estorsione : nuovi guai giudiziari per Luca Pasquaretta , ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino e ora nello staff del sottosegretario all'Economia Laura Castelli. Pasquaretta avrebbe ricattato il ...

Fallita la Idb - Nuovi guai per chi ha investito in diamanti : Molti clienti delle banche cercano ancora di riottenere i soldi investiti nelle pietre. Che però sono finite nella procedura fallimentare

Nuovi guai per Corona - il Pg chiede l'arresto per aver violato il programma terapeutico : Fabrizio Corona e i guai sembrano essere due facce della stessa medaglia, dopo la scarcerazione di un anno fa, ora arriva la nuova richiesta di carcerazione. Corona è fuori dal carcere grazie ad un affidamento terapeutico che gli è stato concesso nel febbraio scorso, un concessione volta a curare la dipendenza dalla cocaina di cui l’ex di Belen Rodriguez soffre da tempo. La nuova richiesta Qualche mese fa, il figlio di Vittorio Corona si è ...

"Torni in carcere" - Nuovi guai per Corona : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Non c'è pace per l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Una nuova istanza per revocare l'affidamento terapeutico è stata presentata dalla Procura Generale di Milano per aver violato quanto disposto. In particolare avrebbe messo piede nel 'boschetto della droga' a Rogor

"Torni in carcere" - Nuovi guai per Corona : Non c'è pace per l'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona . Una nuova istanza per revocare l'affidamento terapeutico è stata presentata dalla Procura Generale di Milano per aver violato quanto disposto. ...

Infortunio Neymar - Nuovi guai per il brasiliano : salta la Champions : Infortunio Neymar – Il brasiliano Neymar da Silva Santos Júnior, meglio noto come Neymar si è infortunato al piede destro nella gara vinta dal suo Paris Saint-Germain per 2-0 contro lo Strasburgo. Lo ha comunicato con un tweet dal proprio account ufficiale il club parigino. Gli esami iniziali hanno mostrato che il ventiseienne attaccante della […] L'articolo Infortunio Neymar, nuovi guai per il brasiliano: salta la Champions proviene ...

Francia - Nuovi guai per Macron : in arresto l'ex guardia Benalla : nuovi guai per Alexandre Benalla, ex guardia del corpo del presidente francese Emmanuel Macron allontanato dall'Eliseo in estate dopo un pestaggio ai danni di manifestanti. Oggi Benalla, 27 anni, è stato fermato con l'accusa di aver utilizzato impropriamente i suoi documenti diplomatici.Il caso è esploso dopo un viaggio di Benalla in Ciad nello scorso dicembre, pochi giorni prima di una visita dello stesso Macron nel Paese africano. L'Eliseo ...

I botti di mercato - il Milan piazza il doppio colpo dopo l’addio di Higuain : clamorosa decisione del Genoa in attacco - Nuovi innesti per Spal - Lazio e Napoli [FOTO] : 1/21 ...