Nuoto | Trofeo Città di Milano 2019 | due giorni “all star” per inaugurare la stagione

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ci si ritrova aed è già tempo di volata finale in vista del primo appuntamento della, gli Assoluti di Riccione che qualificano per i Mondiali in Corea del Sud. Si rinnova la tradizione deldinel week end in arrivo con le gare riservate agli Assoluti venerdì e sabato e la giornata dedicata ai più giovani domenica in un clichè ormai consolidato.I fari sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna in gara a poco meno di tre mesi dall’Europeo in vasca corta e sostiene qui l’unico vero test in vista dei Campionati Italiani dove dovrebbe tornare a cimentarsi sui suoi 200 stile libero anche in vasca lunga dopo essere stata quarta al Mondo in vasca corta in Cina. Un’avventura che riparte un con solo, ultimo obiettivo: il podio olimpico di Tokyo 2020. E’ chiaro che a, in pieno carico, sarà difficile puntare ad un tempo ...

