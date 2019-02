Non sono incinta | precisa Kylie Jenner su Twitter

Cara sinistra - perché Non tornare a vincere? I temi ci sono - la leader pure : La sinistra italiana che non c’è dice di voler ripartire dai bisogni della gente, dalla base, dall’unità, da questo e da quello. Insomma, come troppo spesso accade in Italia, la politica si fa con proclami e aperitivi; prima le geometrie interne, poi – eventualmente – i programmi e la base. E se invece, a tre mesi dalle Europee, per una volta fosse la politica a venire prima di tutto? Ai partiti che associano “sinistra” alla loro ...

Stefano De Martino a Made in Sud : 'Io e Belen? Non sono 'incinto'. Siamo una famiglia solida' : Sette edizioni condotte da Gigi e Ross e una da Gigi D'Alessio, con un punto fermo rappresentato dalla napoletana doc Fatima Trotta, presente fin da quando lo show andava in onda su Comedy Central. La ...

Il piano B di Salvini sono le elezioni e per il colle Non sono tabù : Roma . L'esito dell'analisi, in fondo, è sempre quello, e sempre ugualmente inconcludente: "E poi? E poi ci penserà Mattarella". Chi ha raccolto le riflessioni di Matteo Salvini , in questi giorni, ...

Bari - rogo in un condominio : gli inquilini si rifugiano sul tetto. Edificio evacuato - Non ci sono feriti : Incendio in via Mannarino a Santo Spirito. Le fiamme sono partite probabilmente da un garage e si sono poi diffuse mettendo in allarme gli inquilini: alcuni di loro a causa del fumo si sono rifugiati sul tetto e sono poi stati messi in salvo

Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen : 'Non sono incinto' : Stefano De Martino, intervistato dal sito Gossip e Tv durante la conferenza stampa di Made in Sud, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito alla sua vita privata e lavorativa. Proprio qualche giorno fa Alfonso Signorini, attraverso un video messaggio mandato in onda a Domenica In, ha lasciato intendere che Belen Rodriguez potesse essere incinta per la seconda volta. La frase sibillina, che ha insospettito tutti i fan, è stata: ...

«Mamma - sono triste perché da maschio Non mi piaccio» : L'articolo completo sul numero di Vanity Fair

Violenza sulle donne - l’Italia è un Paese sessista. E i dati (che Non ci sono) lo confermano : Un Paese sessista che fa fatica a cambiare e a intervenire adeguatamente nella tutela dei diritti delle donne. Questo è il ritratto che esce dalle 75 pagine del Rapporto Ombra per il Grevio, il Gruppo di esperte responsabile del monitoraggio dell’attuazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dal governo italiano nel 2013. Il Rapporto Ombra è stato redatto da associazioni ed esperte sui temi della Convenzione di Istanbul (una trentina i ...

Guido Crosetto fa a pezzi Luigi Di Maio e i 5 stelle : "Sono incapaci di governare - Non bastano gli slogan" : Guido Crosetto massacra Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle in diretta. Ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre spiega che "il M5S si sta scontrando con la sua incapacità di governare. Si sono resi conto che non bastano gli slogan, non basta la piattaforma. Bisogna conoscere i problemi, bisogn

Corte Ue - niente logo “bio” per le carni halal : “Le sofferenze del bestiame Non sono ridotte al minimo” : niente certificazione biologica per le carni halal. A deciderlo è stata la Corte di giustizia dell’Unione europea. La macellazione rituale islamica, autorizzata in deroga dalla Ue solo per garantire il rispetto della libertà di religione, non rispetta secondo i giudici “le norme più elevate in materia di benessere degli animali“. Secondo le norme europee, infatti, il bestiame deve essere stordito prima della macellazione, per ...

Emma Marrone - Sallusti vs Telese : “Suoi fan Non sono per gambe aperte ma per porti chiusi. Lei vive in mondo dorato” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, e il giornalista Luca Telese sul caso del consigliere comunale leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, e del suo insulto sessista alla cantante Emma Marrone. Il politico umbro è stato espulso dalla Lega. Sallusti commenta: “Non faccio il moralista, ma credo che una persona del genere non è all’altezza di una funzione pubblica. E ...

Assalto armato ad un cisterna di latte in Sardegna - Salvini : “Questi sono criminali Non pastori” : Ancora problemi in Sardegna per la questione latte. Questa mattina, infatti, si è verificato un nuovo Assalto armato ad una cisterna, nel Sassarese. Due uomini armati hanno fermato un autotrasportatore a Nule e lo hanno legato a un albero. I due malviventi hanno poi dato fuoco al mezzo: entrambi erano armati di pistola e a volto coperto, e hanno poi fatto perdere le proprie tracce. L’Assalto è avvenuto in una stradina di campagna sulla ...

Fiom rompe le trattative sul contratto con Fca : "Non ci sono condizioni - l'azienda è indisponibile a negoziare con noi" : "La trattativa sul contratto con Fca, Cnh Industrial e Ferrari si interrompe perché non ci sono le condizioni per proseguire la discussione a fronte di una indisponibilità della delegazione aziendale a negoziare il sistema di relazioni sindacali a partire dal ruolo dei delegati". Lo afferma la segretaria generale della Fiom Francesca Re David dopo l'incontro all'Unione Industriale di Torino. La Fiom avvierà nei prossimi ...