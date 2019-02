Non si può processare l’eredità di Netanyahu

Icardi sull’Inter : «Per amore si può sopportare di tutto. Ma Non deve mai venire a mancare il rispetto» : Icardi affida ancora ai social i suoi pensieri e lo fa con una lunga lettera pubblicata su Instagram. L’attaccante nero-azzurro, dopo i recenti problemi con la società nati dalle affermazioni di Wanda Nara, sua manager e moglie, ha parlato del suo amore per l’Inter. Un amore che lo ha portato a restare sempre al fianco della squadra e a lottare per il bene della squadra. Icardi termina la lettera scrivendo “non so se in questo ...

Biasin : 'Icardi ha cinque offerte ma Non può lasciare l'Italia' : Fabrizio Biasin è tornato a parlare del futuro di Icardi nel corso della trasmissione TopCalcio24, svelando numerosi retroscena riguardo le trattative che ruotano intorno al bomber. Il giornalista sportivo è stato molto preciso e, data la sua nota vicinanza alla famiglia Icardi, dalle sue ultime dichiarazioni è possibile ricostruire uno dei ritratti più a fuoco che siano mai stati fatti negli ultimi tempi riguardo al mercato dell'ex capitano ...

I preferiti di febbraio : i 5 prodotti che Non puoi assolutamente perderti! : febbraio, il mese più corto dell’anno, è ormai giunto al termine ma si porta con sé dei veri prodotti must have che non possono mancare nel beauty di ogni makeup addicted! Ho testato e selezionato per voi un mascara, un siero colorato per il viso, un tonico, una crema viso ed un fondotinta… Scopriamo insieme i miei 5 prodotti preferiti per questo mese! Nyx Professional Makeup Worth The Hype Mascara Fonte: www.nyxcosmetics.it Il ...

Pallotta : «Non si può essere un top 10 Club senza stadio» : La Roma ha pubblicato una lunga intervista al presidente del Club James Pallotta. Nel format, dal nome “Questo sono io”, Pallotta ha toccato diversi temi, partendo dagli obiettivi che si era posto al suo arrivo nella capitale: «Quando siamo subentrati come proprietà, avevamo l’obiettivo di valorizzare l’immagine della Roma e della sua storia per costruire […] L'articolo Pallotta: «Non si può essere un top 10 Club senza stadio» è stato ...

CaNone Rai 2019 : disdetta o esenzione senza raccomandata - si può fare : Canone Rai 2019: disdetta o esenzione senza raccomandata, si può fare disdetta Canone Rai 2019: come funziona Cosa fare per non pagare il Canone Rai? Intanto ricordiamo che si tratta di una tassa di possesso. Che significa? Che è tenuto al pagamento chiunque detenga un apparecchio, come la tv, atto o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Salvo gli specifici casi di esenzione che vedremo tra poco, il costo di 90 euro sarà ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano Non puoi sbagliare! Contro il Khimki sfida fondamentale per l’Olimpia : L’Olimpia Milano ha vissuto tante partite sfide fondamentali nella sua Eurolega, ma la sensazione che quella di domani a Mosca Contro il Khimki (ore 18.00) sia forse la più importante per la squadra di Pianigiani. Milano è obbligata a vincere in Russia, perchè un successo potrebbe dare una spinta decisiva verso la qualificazione ai playoff. L’Armani Exchange è attualmente al sesto posto con una vittoria di vantaggio su Bayern e ...

Corsica - il traghetto Non può attraccare e i passeggeri protestano : 'Siamo sequestrati' : I portuali in sciopero occupano la banchina e impediscono al traghetto di attraccare. E così il capitano è costretto a dirigersi verso un porto diverso, senza avvertire i passeggeri a bordo: momenti ...

BIMBO GUARITO DA LEUCEMIA/ Mamma compagno : 'Non siamo no-vax - Matteo può tornare' : Matteo, il bambino GUARITO dalla LEUCEMIA, può tornare a scuola: lo sostiene la Mamma di un compagno non vaccinato, 'in classe non ci sono genitori no-vax'.

Luigi Di Maio - la cena segreta dei 10 big grillini alle sue spalle. Il retroscena : così Non può andare avanti : La violenta accelerazione di Luigi Di Maio sulla "riforma" del Movimento 5 Stelle (sì alle alleanze con liste civiche alle amministrative, caduta del vincolo dei due mandati a livello locale) è la risposta a una situazione che dentro il M5s è ormai esplosiva. Il disastro delle regionali in Sardegna

Bimbo malato di leucemia - la mamma di un compagno : 'Non siamo no-vax - Matteo può tornare in classe' : di Camilla Mozzetti Quando si parla di vaccinazioni obbligatorie è necessario distinguere le posizioni di coloro che, per le ragioni più disparate, decidono di non immunizzare i propri figli ...

Amazon - sciopero driver in Lombardia. Landini : “Non si può essere poveri lavorando”. Rider sotto la Casaleggio Associati : Niente consegne in tutta la Lombardia, e una protesta anche davanti la Casaleggio Associati. I driver di Amazon scendono in strada ma questa volta per scioperare davanti agli uffici della sede di Milano. Il presidio è stato organizzato dai sindacati lombardi dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil in piazza XXV Aprile e colpisce una regione che vale il 60% del mercato nazionale. “Torniamo a scioperare nella filiera di Amazon ...

Tav : Brunetta - FI - - ha ragione Tria - Non rispettare patti può costare molto caro a Italia : Roma, 26 feb 12:16 - , Agenzia Nova, - Il deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, Renato Brunetta, afferma in una nota: "Ha proprio ragione il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, quando afferma, a proposito della Tav, che gli accordi vanno rispettati, altrimenti nessun investitore sarà più disposto ad investire soldi in Italia. Il problema, come dice ...

Dopo la leucemia Non può tornare a scuola - una madre : "Non siamo no-vax - è un equivoco" : "Ad alcuni bambini - dice al "Messaggero" - mancano solo alcuni richiami e mio figlio era stato vaccinato in un'altra regione"