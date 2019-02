Nessun accordo Trump-Kim sul nucleare

Vertice Usa-Corea del Nord ad Hanoi : «Nessun accordo raggiunto» :

ANSA, - PECHINO, 28 FEB - "Nessun accordo è stato raggiunto" al summit di ...

Latte - Nessun accordo al tavolo tecnico per portare prezzo sopra 72 centesimi : Nulla di fatto dal tavolo sul Latte ovino in Sardegna . Trattativa fiume di 6 ore al primo incontro "tecnico" , tenutosi a Sassari alla presenza del preferro Giuseppe Marani, per definire i criteri di ...

Atp Finals - sfuma il sogno Torino : Nessun accordo sulle garanzie economiche : sfuma tra le polemiche il sogno delle Atp Finals per Torino. Il governo, infatti, non ha trovato l'accordo sui 78 milioni di euro necessari a garantire il dossier della candidatura per il prestigioso ...

Inps - trattative per il dopo Boeri. La Lega : 'Ancora Nessun accordo con M5S. Si decide lunedì' : Con il M5s non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Lo puntualizzano fonti della Lega. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni, per il ...

Vertenza Latte : prosegue la protesta - ancora Nessun accordo : Il mondo della trasformazione, inoltre, ha trovato un accordo che prevede, a partire dal 1 marzo, che il prezzo del Pecorino Romano non debba scendere sotto i 6 euro al kg. 'Nonostante le proposte ...

Nessun accordo con Parigi su Leonardo : Prestare alla Francia le opere, custodite nei musei italiani, di Leonardo Da Vinci per la grande mostra che il Louvre di Parigi sta allestendo? No, grazie. I 500 anni dalla morte del genio fiorentino, che cadono quest'anno, devono essere un'occasione di vitalità artistica, culturale, lavorativa, economica, di sperimentazione museografica, di laborioso approfondimento universitario, televisivo e editoriale sul mito leonardesco, anzitutto per ...

Parigi - Summit tra Di Maio - Di Battista e i Gilet Gialli - idee uguali ma Nessun accordo! : Summit tra il Movimento 5 Stelle e i Gilet Gialli di Parigi Parigi, 5 febbraio 2019 – Dalle dichiarazioni di solidarietà, al faccia a faccia. Di Maio e Di Battista volano a Parigi per tessere un accordo con i rappresentanti dei Gilet Gialli francesi in vista delle elezioni europee 2019. Il vicepremier e l’amico pentastellato hanno incontrato oggi Christof Chalencon, uno dei leader del movimento nato per protestare contro il caro ...